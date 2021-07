Mais survivre à une chute un jour apocalyptique

04/07/21 à 20:37 CEST

Ils venaient à peine de franchir les 30 kilomètres d’une étape infernale quand soudain un vélo bleu sans propriétaire est apparu au milieu de la route. “Fall of Mas!”, Annonce Radio Tour. Alarme! Enric Mas il paraissait courbé, douloureux à la hanche. Et aussitôt les cris de Alejandro ValverdeUne touche d’expérience, comme le père qui dit à son fils blessé avec des égratignures aux genoux qu’il n’a été rien, de continuer à courir, vas-y, vas-y, ne perds pas de temps.

Valverde prendre le contrôle. Il faut garder le calme. Ils ont tous les deux la même hauteur, la même taille de vélo, les mêmes pédales, la même selle. El Bala pousse le cycliste majorquin, qui enfourche son vélo avec son imperméable déchiré. A cause d’une chute Primoz Roglic est rentré chez lui et par un autre accident gerain thomas est devenu grégaire de Richard Carapaz.

Il a de la chance Suite que les grégaires sont toujours là. Ils sont immédiatement convoqués. Tout le monde écoute les ordres qu’il donne José Luis Arrieta par la gare Movistar. Ceux qui sont un peu décrochés au sprint et ceux qui entrent dans le peloton de Tadej pogacar, tandis qu’ils donnent à Valverde un vélo de rechange, qui prend les instants suivants comme s’il faisait l’une de ses grandes attaques afin de se rendre le plus rapidement possible aux côtés de Mas. Il faut lui parler, il faut l’encourager, qu’il oublie le coup qu’il porte et qu’il se rende immédiatement à la voiture du médecin du Tour pour qu’il puisse y mettre de la glace pour calmer la douleur, toute l’étape reste, un journée apocalyptique dans les Alpes, que l’été semble punir la France, qui n’a besoin que de la neige pour skier à Tignes, où se termine la neuvième étape que l’Australien Ben O’Connor remporte seul, au point de se classer deuxième au général et de voler le jaune à quelques kilomètres de Pogacar. “J’étais au courant, j’ai perdu le maillot jaune mais je ne voulais pas l’abandonner car j’aime bien j’aime le porter”, justifie le leader du Tour.

La préoccupation

“Il a un bon coup”, disent-ils dans l’équipe Movistar lorsqu’on les interroge sur la condition physique du Majorquin. Et c’est que seulement une semaine s’est écoulée, qu’il y a tout et Suite, Pogacar en marge, il est toujours plongé dans son objectif, le podium des Champs-Élysées. Il n’est qu’à 29 secondes du défi. Ce serait dramatique si une chute le renvoyait chez lui.

Cela faisait longtemps que vous n’aviez pas vu souffrir autant et autant en une seule étape. Les coureurs s’arrêtent pour enfiler des vêtements secs et surtout des gants d’hiver, qu’on ne peut pas perdre avec le guidon. Visages froids, personne n’aime faire du vélo. Personne? Ils portent tous des manches longues, comme s’ils s’entraînaient à la mi-février. Toutes les personnes? Pogacar, non ; lui, en manches courtes, avec le jaune d’été comme s’il pédalait le long de la côte et comme si l’étape se déroulait dans un vrai juillet, ceux d’une vie.

Car, en plus, il pleut et il y a des moments où il le fait avec colère. Julien Alaphilippe laisser la fuite. Il préfère attendre sa voiture d’équipe, recevoir des vêtements et une boisson chaude. Le mécanicien fait office de masseur et avec une serviette sèche les jambes mouillées du champion du monde. Il est plus important d’atteindre le but que de se battre pour la victoire.

Le maître de Valverde. Mais il oublie les blessures de la guerre. Il sait que dans les derniers kilomètres de la longue montée vers Tignes il attaquera Carapaz, parce qu’il veut se rapprocher du podium et parce qu’Ineos attend Movistar avec impatience.

Attaque de Carapaz

Attaque Carapaz! Que fais-tu Pogacar? A pour lui! Et pour le coureur équatorien, le Slovène se jette avec une telle fureur qu’il est à nouveau seul, sans personne pour le suivre. Hala, au but et en manches courtes.

Suite il est déjà à sa sauce. Alejan capturéCarapaz C’est le moment de lancer la première attaque de ce Tour qui ne sert qu’à faire rouler tous ses adversaires dans la lutte pour le podium. Mais une image qui montre que les cyclistes ont des os de fer et que bien que le jaune soit aussi difficile que l’ascension de l’Everest à vélo, il y a encore beaucoup de choses à raconter sur ce Tour qui aujourd’hui se reposera avant d’affronter la route de Provence pour gravir deux fois le mercredi au Ventoux .