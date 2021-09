Maisie Wilen RTW printemps 2022 – WWD

Peut-être que c’était trop de temps enfermé seul en quarantaine qui a le sexe en tête pour tant de jeunes créateurs cette saison ? Quelle que soit la raison, nous sommes au milieu d’un moment de mode fétiche, plus court et plus serré, que nous n’avons pas vu depuis les années 90. Seulement cette fois, tout le monde est invité à la fête.

Faisant ses débuts à la Fashion Week de New York samedi matin au Boom Boom Room, la créatrice de Maisie Wilen basée à Los Angeles, Maisie Schloss, était là pour ça.

“Je jouais sur des thèmes romantiques et sucrés, mais en le subvertissant avec la techno que j’ai toujours dans mon travail”, a-t-elle déclaré en évoquant l’apport d’une touche sexy-douce à l’esthétique body-con de sa jeune marque et en s’adressant à la pop star Kim Petras pour chantez et faites l’amour pour les caméras en guise de finale.

Sur la piste, les ensembles de maillots de Schloss – hauts courts et shorts de vélo, leggings et cols roulés – ainsi que des mini-robes, tous offerts dans des couleurs bonbon avec des découpes circulaires ou en forme de cœur, et ont été coiffés de bas en dentelle et de talons avec un ruban attaché le jambe.

Des hauts de soutien-gorge bandeau en dentelle colorée et des minijupes, un pull cache-cœur et des robes psychédéliques en jersey à fleurs hérissées et psychédéliques faisaient également partie du mélange quelque peu déconnecté. Pendant ce temps, des cardigans soyeux et des pantalons à claquettes à imprimés de rubans et de nœuds Valentine ont fait se demander si le créateur pourrait avoir une collaboration de vêtements de nuit en préparation.

Parmi ses offres les plus convaincantes, cependant, figuraient les pièces les plus sportives, y compris un tailleur-pantalon en éponge bleu azur qui pourrait être la réponse des années 2020 au costume Juicy. Une veste boléro blanche à ruban et nœud était également remarquable, car la tendance boléro semble bouillonner.

De nos jours, le casting de mannequins fait partie de la déclaration de marque d’un designer, et le Schloss soutenu par Kanye West avait tous les genres, tailles et capacités. C’était formidable de voir cette approche de la part d’un nouveau venu sur la piste, dès le début.