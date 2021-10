Maisie Williams lance la transformation de l’an 2000 au 21e anniversaire d’Iris Law

Maisie williams sait comment clouer un thème.

L’actrice de Game of Thrones (et icône du Met Gala) l’a récemment ramenée à l’an 2000 alors qu’elle assistait à un ami Loi de l’iris21e anniversaire de.

Maisie a partagé avant et après des clips de sa transformation rétro sur TikTok, montrant d’abord ses cheveux blond platine et ses sourcils teints assortis avant le costume. Elle a ensuite coupé au look final et a montré une partie centrale élégante et un chignon hérissé qui rappelait cette tendance des chouchous en faux cheveux (qui Mandy Moore une fois secoué mais maintenant des regrets).

Pour son interprétation du look, Maisie a associé la coiffure à des boucles d’oreilles et à une robe licou orange vif avec des manches en fourrure. « fête de l’an 2000 pour @iris__law », a écrit Maisie dans sa vidéo de révélation.

Iris a également partagé un montage de moments mémorables de sa grande soirée, pour laquelle elle a enfilé une veste duveteuse rose clair et des cheveux blonds coupés alors qu’elle profitait d’une soirée avec des amis, qui sirotaient des flûtes à champagne.