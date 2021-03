Maison à Vera Playa pour 5 euros? Il ne reste qu’une semaine pour participer!

Il ne reste qu’une semaine pour suivre le tirage au sort en direct, en toute transparence et devant un notaire, et découvrir qui sera l’heureux ou l’heureux propriétaire d’une maison sur la plage. Sesortea, la Commencez technologie fondée en 2019 par l’homme d’affaires madrilène Manuel Gonzalvez, s’ouvre avec son premier tirage au sort: une maison située dans la ville d’Almeria de Vera Playa.

Le tirage au sort, qui aura lieu le 25 mars, est disponible au coût par participation de 5 euros. Sa diffusion a été un succès grâce à son apparition à la télévision, tant au niveau national que local, et une étape importante pour Sesortea.

Sesortea fonctionne comme une plate-forme qui permet aux propriétaires, qu’ils soient particuliers ou entreprises, de tirer au sort leurs maisons avec toutes les garanties techniques et juridiques. La tombola de la maison est réglementée en Espagne depuis 2011, mais C’est un modèle d’accès au logement très populaire dans des pays comme le Canada et l’Australie et encore quelque chose d’inconnu dans notre pays. Cette entreprise arrive prête à faire connaître ces types de possibilités.

Comment est la maison qui est tirée au sort?

La propriété qui est tirée au sort est situé à Vera Playa, à Almería, est entièrement meublé et dispose de deux chambres, deux terrasses de 19 et 18 mètres carrés avec vue sur la mer, deux salles de bains, pompe à chaleur, climatisation et une cuisine entièrement équipée, ainsi qu’un garage et une salle de stockage.

L’urbanisation, privée et située à trois minutes à pied de la plage, dispose également d’une piscine et d’un jardin. Il a également dans les environs accès aux supermarchés, restaurants et diverses possibilités de loisirs pour toute la famille.

Piscine de la maison à Vera Playa (Almería). Brochettes

Comment fonctionne le cadeau?

Pour réaliser un tirage au sort immobilier en Espagne, il est nécessaire que le propriétaire ait l’autorisation de la Direction générale de la réglementation des jeux de hasard (DGOJ). Après cela, la vente d’actions peut commencer, dans ce cas par l’intermédiaire de Sesortea, qui facilite le propriétaire avec tous les documents nécessaire pour obtenir le permis, lancer le processus et tirer au sort la maison.

Les numéros de tirage peuvent être achetés en ligne de partout dans le monde via le site Web de l’entreprise avec une seule exigence: être majeur. L’acheteur doit inscrivez-vous sur la plateforme et demandez le nombre d’actions que vous souhaitez, avec un maximum de 1000 par personne.

La vente ne sera disponible que pour une semaine supplémentaire, c’est-à-dire jusqu’à 22 mars 2021. Ce jour-là, le processus de vente des numéros sera clôturé.

Quels avantages offre Sesortea?

La différence entre Sesortea et les autres plates-formes qui rendent possibles des tirages au sort immobilier est, principalement, que la première garantit au gagnant de couvrir la plupart des taxes provenant d’une opération de transfert de logement. Ainsi, le Commencez Il prend en charge les frais administratifs (notaire, enregistrement …) jusqu’à un total de 5000 euros, ainsi que l’intégralité de la Taxe de Transfert Patrimonial (TPO), qui varie selon chaque communauté autonome.

En outre, en ce qui concerne l’augmentation de l’équité de l’impôt sur le revenu des personnes physiques du gagnant, Sesortea couvre jusqu’à un total de 20 000 euros.

Quelles sont mes chances de gagner?

La dimension de la tombola organisée par l’entreprise est un total de 125800 partagesPar conséquent, les participants auront plus de chances de gagner que dans d’autres modèles de loterie traditionnels tels que la Quiniela, la Primitiva ou l’Euromillions.

A titre d’exemple: un participant qui consacre 5 euros pour obtenir la maison Vera Playa aura 222 fois plus probableêtre récompensé que d’allouer le même argent à la loterie primitive. Quant à Euromillions, une participation de 5 euros équivaudrait à dépenser 2 778,98 euros pour égaler la probabilité d’obtenir le prix.

Participez maintenant en utilisant la remise exclusive pour les derniers jours: «20min25» avec laquelle vous bénéficierez d’une remise de 25% sur tout achat.

Seulement depuis plus de 18 ans. Jouez de manière responsable.

* Les chances sont basées sur l’émission de 125 800 bulletins de vote par Sesortea.