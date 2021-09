Maison Atia lance une capsule de vêtements de pluie durables – WWD

Maison Atia – le fruit de l’héritage de la fourrure Chloe Mendel et Gustave Maisonrouge – se lance dans les vêtements de pluie écologiques.

Inspirée par l’esthétique mod des années 60 d’Yves Saint Laurent et de Courrèges, la marque de fausse fourrure de luxe moderne a revisité le trench et les accessoires classiques.

Dans une arrivée opportune, la capsule est un échantillon de pois et de fleurs sur des nuances percutantes pour susciter une plus grande joie pour ceux qui sont pris sous la pluie, selon Mendel.

Dans une vidéo de Chicago, Mendel a ajouté que même les doublures de manteau étaient intentionnelles et imprégnaient une signification plus profonde. Elle s’inspire « des manteaux incroyables que ma mère porterait en grandissant », recréant une doublure spéciale à pois dans un trench d’une ancienne ligne.

Les imperméables sont disponibles en quatre coloris et trois tailles et se vendent au prix de 480 $ sur Maisonatia.com.

Dans son mélange de matériaux, Maison Atia recherche des choix plus durables, notamment des tissus à base de plantes, recyclés et morts. Les imperméables sont fabriqués avec un tissu en polyester 100 % recyclé à partir de bouteilles d’eau recyclées. Fait unique, la marque utilise également du Koba, une fausse fourrure partiellement biosourcée développée par Dupont et Ecopel dont Stella McCartney est également fan. Le matériau porte une poignée de certifications, notamment d’Oeko-Tex et de l’USDA, et est un mélange de polyester recyclé et de 37% de filaments Sorona bio-conçus à partir de cultures et de sucre.

Alors que la marque n’a pas encore de programme de fin de vie pour ses produits, Maison Atia utilise un modèle de production local et zéro déchet, les manteaux étant fabriqués par des ateliers historiques à New York. Dans la dernière capsule, ce flair zéro déchet est démontré dans les chutes d’imperméable transformées en bonnets et chapeaux de pluie assortis.

La marque est également connue pour son commerce axé sur la cause. Comme pour les collections précédentes, chaque manteau acheté contribue à financer les efforts de sauvetage des animaux de Paws Chicago, un refuge sans mort proche du cœur de Mendel.

