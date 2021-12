Maison intelligente à petit budget : les meilleurs gadgets pour démarrer une maison intelligente

Construire une maison intelligente à petit budget peut être une tâche ardue avec des centaines de produits sur le marché. Et bien qu’il soit tentant de choisir les options les moins chères, vous devrez être un peu plus prudent si vous vous souciez de la pérennité. L’industrie de la maison intelligente est actuellement remplie d’écosystèmes concurrents, et vous pourriez facilement vous retrouver avec des appareils incompatibles une fois que vous commencerez à vous développer.

À cette fin, jetons un coup d’œil à certains équipements pragmatiques pour la maison intelligente qui devraient s’adapter à toutes les futures mises à niveau que vous pourriez avoir en tête.

Les meilleurs produits pour la maison intelligente à petit budget

Amazon Echo (4e génération)

Adam Molina / Autorité Android

Un haut-parleur intelligent peut sembler être un premier choix évident pour quiconque commence son voyage dans la maison intelligente. Cependant, l’Amazon Echo de quatrième génération a un atout supplémentaire dans sa manche: il est livré avec une radio Zigbee intégrée. Cela élimine le besoin d’acheter un hub autonome, comme dans le cas de Philips Hue.

Bien que la compatibilité ne soit pas universelle, l’Echo fonctionne avec les appareils Zigbee 3.0 de marques telles que Sengled, ThirdReality et Hue. Au-delà de cette liste, vous pouvez rechercher des avis de tiers ou de clients pour déterminer la compatibilité. En général, cependant, seul un petit nombre d’implémentations propriétaires (comme les capteurs Zigbee d’Aqara) devraient refuser de fonctionner avec l’Echo.

Mis à part la compatibilité, le seul inconvénient de l’utilisation d’un appareil Echo comme hub principal de Zigbee est que vous pourriez manquer des fonctionnalités et des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, l’application de Philips propose des commandes de scène sophistiquées et la fonction Hue Labs, que vous perdrez sans le hub officiel. Si vous ne vous souciez que des bases telles que l’activation, la désactivation et la gradation, l’Echo est toujours une valeur fantastique, étant donné que vous pouvez toujours effectuer une mise à niveau à l’avenir. Gardez simplement à l’esprit que le moins cher Echo Dot n’a aucune capacité Zigbee.

BroadLink RM4 : Un blaster IR intelligent et une télécommande RF

Calvin Wankhede / Autorité Android

Avez-vous déjà souhaité pouvoir contrôler votre ancien climatiseur, votre ventilateur de plafond, votre télévision ou même votre porte de garage à partir de votre smartphone ou de votre assistant vocal ? La gamme RM4 de BroadLink peut faire tout cela et coûte moins de 50 $. La RM4 Pro est une télécommande universelle pour tous vos appareils infrarouges et RF. Si vous n’avez pas d’appareils RF, vous pouvez opter pour le RM4 Mini moins cher à la place. Je possède l’ancien RM3 Mini de BroadLink depuis plus de deux ans maintenant, et il s’est avéré utile pour plusieurs automatisations.

Par exemple, si vous ne possédez pas de thermostat intelligent, vous pouvez utiliser une routine qui allume et éteint un climatiseur selon un calendrier pendant que vous dormez. Alternativement, vous pouvez créer une scène qui atténue les lumières, allume votre téléviseur et navigue jusqu’à l’entrée exacte de votre choix. Les scénarios potentiels sont infinis.

Lumières intelligentes Yeelight

Alors que des marques comme Philips Hue et LIFX ont accaparé le marché de l’éclairage intelligent, équiper une maison entière avec leurs produits peut coûter assez rapidement. Si vous recherchez une alternative rentable, envisagez plutôt Yeelight. Vous pouvez obtenir un pack de 4 ampoules RVB pour moins de 50 $, c’est moins qu’une seule ampoule Hue ! D’autres facteurs de forme existent aussi, bien sûr, comme des bandes LED, une lampe de table et une barre lumineuse sous le meuble.

Si vous craignez d’acheter une marque sans nom, il convient de noter que Yeelight est l’une des nombreuses sous-marques de Xiaomi. En fait, ce n’est même pas la seule sous-marque Xiaomi spécialisée dans les équipements de maison intelligente – il y a aussi Mijia et Aqara. En outre, de nombreux produits Yeelight plus récents prennent en charge les intégrations tierces, notamment Alexa, Google Assistant, Razer Chroma, SmartThings et HomeKit.

Aeotec SmartThings Hub : Centralisez votre budget maison intelligente

SmartThings de Samsung est de loin l’un des écosystèmes de maison intelligente les plus robustes et les plus complets du marché. Bien que l’entreprise ne fabrique plus son propre matériel, elle octroie plutôt des licences pour sa marque et ses logiciels à des fabricants tiers comme Aeotec.

Un hub SmartThings coûte plus cher que les options budgétaires comme le hub Amazon Echo ou Philips Hue, mais vous obtenez également beaucoup plus de potentiel de maison intelligente pour votre argent. Cela inclut notamment une meilleure fonctionnalité d’automatisation et une large compatibilité avec les appareils Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth et Z-Wave.

Bien sûr, vous devrez également récupérer des capteurs, des commutateurs et d’autres appareils à coupler avec le hub. Bien qu’Aeotec propose lui-même une gamme diversifiée d’accessoires de première partie, ils sont certes un peu chers. Si vous avez un budget limité, pensez plutôt aux appareils tiers. Heureusement, SmartThings prend en charge des dizaines de marques. Je me tourne généralement vers les gammes d’interrupteurs et de capteurs Tradfri d’Ikea ​​ou Sonoff d’Ewelink pour une option bon marché et fiable.

Sonnette vidéo Eufy

Choisir la bonne sonnette vidéo est plus compliqué que les autres produits de cette liste. Bien que Nest Doorbell de Google et Ring d’Amazon soient tous deux extrêmement conviviaux, ils sont fournis avec un abonnement. En d’autres termes, un livestream est généralement fourni gratuitement. Néanmoins, si vous souhaitez enregistrer plusieurs jours de séquences pour une visualisation ultérieure, vous envisagez des frais supplémentaires de stockage dans le cloud.

Si vous avez un budget limité, un abonnement mensuel n’est probablement pas quelque chose que vous attendez avec impatience. Heureusement, des produits comme la sonnette vidéo Eufy existent, ce qui vous permet de stocker des enregistrements localement à la place. L’option 1080p la moins chère offre un emplacement pour carte microSD dans le carillon sans fil, tandis que la sonnette 2K est livrée avec un disque dur intégré à la station de base. Les appareils offrent également toutes les fonctionnalités habituelles telles que la détection d’activité et la reconnaissance faciale.

Prises intelligentes et multiprises TP-Link Kasa

Comme le blaster infrarouge susmentionné, une prise connectée peut s’avérer utile pour automatiser des appareils sans aucune intelligence intégrée. Avec un, vous pouvez automatiser à peu près tout ce qui se branche sur une prise murale – une machine à café, un déshumidificateur ou même simplement des lumières de Noël. Alternativement, vous pouvez les contrôler avec votre voix à l’aide d’un haut-parleur intelligent.

La prise et la bande intelligentes TP-Link sont assez faciles à utiliser; branchez-les simplement sur une prise et fournissez vos informations d’identification Wi-Fi via l’application. Vous n’avez pas besoin d’un hub, mais vous pouvez choisir de les intégrer à l’écosystème SmartThings. La société vend également des prises avec surveillance de l’alimentation, si vous souhaitez savoir combien votre PC de jeu ou votre téléviseur ajoute à votre facture d’électricité mensuelle. Dans l’ensemble, ceux-ci s’intègrent dans n’importe quelle maison intelligente où les contraintes budgétaires vous empêchent de passer à de nouveaux appareils «intelligents».

Govee Flow Pro : Éclairage intelligent réactif à petit prix

Bien qu’il ne soit pas essentiel pour une maison intelligente à petit budget, l’éclairage intelligent réactif est une fonctionnalité assez intéressante qui peut améliorer l’immersion pendant que vous regardez des films ou jouez. Philips a en fait été le pionnier de ce concept avec sa gamme de téléviseurs Ambilight à l’époque, mais ils étaient et sont toujours vendus à un prix plus élevé. De nos jours, vous pouvez obtenir un effet similaire avec un tas de bandes lumineuses RVB ou, dans le cas du Govee’s Flow Pro, deux barres lumineuses.

À environ 80 $ pour le Flow Pro, la solution de Govee réduit de près de 50 % le Hue Play de Philips. Le seul hic, c’est qu’il utilise une caméra grand angle montée en haut de votre écran, au lieu du logiciel de capture de Philips ou d’un répartiteur HDMI. La société prétend cependant que le flux vidéo est traité localement, donc c’est toujours une offre intéressante pour le prix.

Système Wi-Fi maillé Google Nest

À moins que vous ne vous efforciez d’acheter exclusivement du matériel Zigbee ou Z-Wave, un bon nombre d’appareils domestiques intelligents bon marché utilisent encore le Wi-Fi de nos jours. À cette fin, disposer d’un réseau robuste disponible dans tous les coins de votre foyer peut contribuer à la stabilité de la connexion et aux temps de réponse. Cela est particulièrement vrai si vous possédez de nombreux appareils connectés, car la congestion peut également faire des ravages.

Dans l’ensemble, un système maillé comme le Nest Wifi est une mise à niveau solide pour tous ceux qui cherchent à construire une maison intelligente plus grande. Bien qu’il ne s’agisse pas de l’option la moins chère, il parvient tout de même à saper de nombreux produits maillés haut de gamme.

HomePod Mini ou Apple TV 4K

Si vous êtes déjà dans l’écosystème Apple, le Homepod Mini ou l’Apple TV 4K peut être un bon point de départ pour une maison intelligente à petit budget. En effet, ces appareils peuvent également servir de hub HomeKit, ouvrant la porte à une myriade de couplages d’appareils potentiels.

Pratiquement toutes les grandes marques prennent en charge HomeKit ces jours-ci. Dans la plupart des cas, vous connectez des appareils compatibles directement au pont HomeKit via un code QR sur l’appareil, ce qui élimine le besoin de télécharger une application spécifique au fabricant.

Vous pouvez même faire fonctionner un iPad comme un hub Homekit, tant que vous le laissez connecté à votre réseau Wi-Fi à tout moment. Le HomePod Mini et l’Apple TV 4K offrent cependant une fonctionnalité supplémentaire : ils prennent tous deux en charge le prochain protocole de maison intelligente Thread qui pourrait être largement adopté dans les années à venir.

