Maison Reserve crée son propre jeton de récompenses avec l’aide d’Ethereum ⋆ Crypto new media

Maison Reserve & Co., basée à Dallas, a choisi Ethereum pour créer une nouvelle crypto-monnaie liée à l’offre et à la demande de divers produits.

Maison Reserve lance un nouveau jeton de récompense basé sur Ethereum

Maison a été attirée par Ethereum pour plusieurs raisons. D’une part, la blockchain dispose de capacités de contrat intelligent, ce qui facilite la création de nouvelles applications décentralisées (dapps) et de jetons numériques. De plus, Ethereum serait sur une voie déflationniste depuis la mise à niveau de “Londres” qui a eu lieu il y a quelques semaines. Enfin, les coûts de transaction ont considérablement diminué sur la blockchain Ethereum au cours des derniers mois.

Dans une déclaration récente, Daniel Anton – l’un des principaux investisseurs derrière Maison – a expliqué :

En utilisant des contrats intelligents, nous pouvons maximiser l’efficacité, la fiabilité et la transparence de chaque action qui se produit non seulement pendant la fabrication, mais également sur les cycles de vente et de fidélité. Il s’agit d’un contrat intelligent industriel massivement interconnecté, avec des capacités intégrées en temps réel, sécurisées et alimentées par la blockchain.

Le système fonctionne d’une manière unique et significative. L’entreprise vend un produit que tout consommateur utiliserait quotidiennement ou régulièrement. On pense par exemple au shampooing, au savon, au dentifrice et au déodorant. À partir de là, l’entreprise vend le produit à un prix similaire à celui d’un concurrent. Maison restitue ensuite aux clients acheteurs jusqu’à 50 à 75 % sous la forme de la crypto-monnaie de l’entreprise, connue sous le nom de MRSV.

Cette monnaie numérique est distribuée en scannant un code QR inclus dans l’emballage du produit en question. Cette monnaie numérique peut ensuite être échangée contre une monnaie fiduciaire (USD), Ethereum ou bitcoin. Sinon, si le client choisit de sauvegarder son MRSV, il pourra utiliser ces jetons pour de futurs achats via le site de la Maison ou via ses sites partenaires.

Poursuivant sa déclaration, Anton a mentionné :

Lors de la recherche de notre prochain investissement, Maison Reserve & Co. était une évidence. Il est extrêmement rare de trouver une entreprise dans cette industrie qui ne recherche pas des modèles de revenus projetés qui échouent 95 % du temps de manière spectaculaire. Construire les fondations avec une croissance à long terme à l’esprit est ce sur quoi nous nous concentrons. Le retour sur investissement vient plus tard.

Essayer de maintenir des prix justes

Maison s’est imposée comme l’un des principaux fabricants de produits ménagers du quotidien. L’entreprise s’est principalement concentrée sur l’établissement d’une longue liste de clients qui reviennent régulièrement, c’est pourquoi l’entreprise est si catégorique sur la vente de produits au prix coûtant plutôt que d’ajouter des éléments supplémentaires au prix final, ce que semblent faire tant d’autres entreprises.

Au moment de la rédaction de cet article, la société a reçu des fonds propres d’investisseurs de tous les États-Unis, dont beaucoup sont originaires de Dallas. Ces investisseurs sont dirigés par Daniel Anton, qui est actuellement en charge d’un fonds composé de plus de 200 millions de dollars en dérivés de change.

Mots clés : récompenses crypto, Ethereum, Maison Reserve