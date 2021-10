Maison ‘Sabrina the Teenage Witch’ du spectacle à vendre à près de 2 millions de dollars

La maison où Sabrina Spellman et ses tantes sorcières ont concocté des bêtises à la télévision a été convoquée à nouveau – elle arrive sur le marché dans la vraie vie … à un prix qui vous fera hurler.

Vous vous souviendrez peut-être souvent avoir vu l’extérieur de cette maison victorienne au cours de la série originale de la comédie des années 1990 – c’était là que Mélissa Joan Hart, Beth Broderick, Caroline Rhéa et Salem (le chat) résidait dans la ville inventée de Westbridge, dans le Massachusetts. Eh bien, maintenant la crèche réelle est à vendre !!!

C’est être répertorié par ses propriétaires mortels pour 1,95 million de dollars dans la ville de Freehold dans le New Jersey. Voici la partie la plus étrange cependant … l’agent immobilier le fait connaître comme un immeuble de bureaux au lieu d’un lieu de vie réel – ce qui est en quelque sorte logique compte tenu de la disposition.

Pour commencer … cette « maison » est située dans une section commerciale de Freehold, et elle a en fait un petit parking derrière elle. L’intérieur est plus un bureau qu’une maison … même s’il y a des pièces – ce ne sont pas des chambres traditionnelles en soi … et semblent plus adaptées pour un personnel.

Et pourtant … il y a une cuisine flippante à l’intérieur – donc, nous supposons que tous les futurs employés potentiels peuvent préparer le déjeuner pendant leur pause ??? Celui qui a conçu cet endroit il y a longtemps ne semblait pas savoir ce qu’il voulait qu’il soit … mais en tout cas, ça va pour un paquet.

Si vous n’êtes pas enclin à débourser près de 2 millions de dollars pour ce bloc / édifice … vous pouvez le louer en deux parties – la maison avant coûte 9 750 $/mois, tandis que la partie arrière coûte 3 200 $/mois.

Mieux vaut faire cette séance pour évoquer la pâte pour cet investissement. ??