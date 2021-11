Maisons avec piscines dans les meilleurs quartiers de Barcelone

02/11/2021 à 14:33 CET

Pepa Caballero

Le moment est-il venu de chercher un appartement avec piscine à vendre à Barcelone ? Si oui, nous avons sélectionné les maisons suivantes dans Montujïc, Sants, Raval, El Putget i Farró et La Teixonera, afin que vous puissiez choisir le quartier que vous aimez le plus. C’est ton moment.

Penthouse avec piscine à Montjuïc

Magnifique penthouse tout extérieur et avec une vue magnifique. Situé dans l’une des zones avec la plus grande projection de Barcelone. L’appartement se compose de 110m², répartis dans une grande cuisine, un salon, 4 chambres et deux salles de bain complètes. La maison dispose également d’une place de parking pour une grande voiture avec connexion directe par ascenseur. La maison est située dans un complexe communautaire avec piscine et jardins privés.

Prix: 370 000 euros.

Plus d’informations et de photos dans un appartement avec piscine à Barcelone.

| Tucasa.com

Duplex avec piscine et terrasse à Sants

Duplex avec une belle terrasse de 45m2 et accès à une piscine communautaire. La maison comprend un grand salon, une salle à manger avec cuisine américaine et des toilettes invités au rez-de-chaussée. Au premier étage, nous avons deux chambres doubles avec un grand dressing, toutes deux extérieures et donnant sur la piscine.

Prix: 439 000 euros.

Plus d’informations et photos dans appartement avec piscine à vendre à Sants.

| Tucasa.com

Appartement avec piscine à La Teixonera

Cet appartement est en très bon état, dans une ferme avec piscine, jardin et parking inclus. Il comprend 3 chambres à coucher, 2 salles de bain complètes, une cuisine indépendante entièrement rénovée avec accès direct à une salle de lavage pratique et un salon-salle à manger très spacieux et lumineux avec de grandes fenêtres, un gazebo couvert et une terrasse avec une vue imprenable sur le Tibidabo.

Prix: 490 000 euros.

Plus d’informations et de photos dans un appartement avec piscine à vendre à La Teixonera.

| Tucasa.com

Appartement avec piscine au Raval

Appartement au coeur de l’Eixample de Barcelone, avec 74 m2, répartis en 2 chambres, 2 salles de bains, salon et cuisine équipée. Grand espace commun intérieur sur une île privée, avec jardins et piscine. Comprend la recharge des voitures électriques, la blanchisserie, le parking et les locaux de stockage pour vélos et motos.

Prix: 560 000 €.

Plus d’informations et de photos dans appartement avec piscine à vendre au Raval.

| Tucasa.com

Appartement avec piscine à El Putget i Farró

Appartement de nouvelle construction de 112 m2 avec une vue impressionnante sur la mer et le Tibidabo. Il se compose d’une grande cuisine indépendante meublée et équipée, d’un salon/salle à manger très lumineux, de 3 chambres et de 2 salles de bains. Le complexe dispose d’une piscine et d’un choix de places de parking.

Prix: 510 000 euros.

Plus d’informations et de photos dans un appartement avec piscine à vendre à El Putget i Farró.

| Tucasa.com