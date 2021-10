Maisons britanniques au fil des ans : des styles qui influencent les nouvelles constructions d’aujourd’hui

La façon dont les maisons britanniques ont été conçues et construites a radicalement changé au fil des ans. Du grand au minimaliste et du confortable au spacieux, il est intéressant de voir comment les propriétés d’aujourd’hui ont été façonnées par l’histoire.

Lorsque vous pensez à une maison moderne et à la pointe de la technologie construite au cours des dernières années, un certain nombre de caractéristiques distinctives peuvent vous venir à l’esprit. Les nouvelles constructions d’aujourd’hui représentent non seulement certaines des meilleures caractéristiques des maisons historiques, mais visent également à répondre aux besoins uniques des ménages d’aujourd’hui.

Selon une analyse récente des maisons britanniques par le constructeur de maisons St Modwen Homes, la durabilité est l’un des éléments les plus cruciaux du logement d’aujourd’hui. Les acheteurs de nouvelles constructions d’aujourd’hui pourraient rechercher des fonctionnalités telles que des ports de recharge de véhicules électriques, des panneaux UV et une isolation maximale. Cela affectera non seulement l’empreinte carbone de la propriété, mais réduira également les coûts.

En termes de style, les maisons modernes ont parfois des plafonds plus hauts que le style de certaines des maisons préexistantes du pays. Plus de lumière naturelle est également un objectif dans de nombreux cas, avec de grandes fenêtres créant une ambiance plus lumineuse.

Le blog du constructeur de maisons ajoute que les maisons sont sans doute plus que jamais une grande partie de nos vies. Qu’il s’agisse d’élever des familles ou de créer un espace de travail, nos maisons ont changé pour rendre nos vies plus faciles, plus agréables et plus durables.

Maisons britanniques du géorgien au victorien

Il y a des milliers de maisons à travers le pays qui ont été construites à l’époque géorgienne et victorienne. De plus, de nombreuses maisons modernes contiennent des caractéristiques qui émanent de ces styles.

Dans les propriétés géorgiennes (1714-1830), la grandeur était la priorité. Selon St Modwen Homes, « les façades symétriques et hautes correspondent à des motifs de style grec et à des intérieurs spacieux ». Cependant, la taxe sur les fenêtres de l’époque signifiait que la luminosité naturelle aurait été payante, contrairement à aujourd’hui.

À l’époque victorienne (1837-1901), les baies vitrées sont devenues populaires ainsi que les briques rouges dans les maisons britanniques. Encore une fois, ceux-ci peuvent souvent être vus dans de nombreuses nouvelles constructions d’aujourd’hui. Certains types de carrelage, y compris les motifs géométriques et ornés, sont devenus populaires et sont toujours présents dans de nombreuses propriétés modernes.

Edwardien à l’après-guerre

Il y a eu de grands changements dans les maisons britanniques typiques construites à travers ces époques. « Les maisons édouardiennes et du début du XXe siècle s’appuient sur les styles architecturaux de la période victorienne », explique le blog. « Un retour à la symétrie, les baies vitrées ont été encadrées et les portes sont devenues ornées et garnies de cadres en bois blanc. »

Les maisons sont également devenues plus simples à l’époque édouardienne (1901-1910), avec des plafonds plus bas créant des pièces plus confortables.

En revanche, l’après-guerre (1945-1979) est marqué par une crise du logement. Il y avait une pénurie nationale, à laquelle le Premier ministre de l’époque, Winston Churchill, s’est attaqué en construisant des masses de logements temporaires.

« A côté de 1,2 million de nouvelles maisons, plus de 150 000 maisons préfabriquées (ou » préfabriquées « ) ont été construites entre 1945 et 1951. Les préfabriqués étaient destinés à être utilisés par les occupants jusqu’à dix ans. »

Étonnamment, certaines de ces maisons dites temporaires sont encore utilisées aujourd’hui. Et l’idée d’une propriété préfabriquée a bouclé la boucle, le logement modulaire redevenant à la mode en tant qu’option de construction durable, écologique et moderne.

Début de siècle – à aujourd’hui

«Dans les années 1990, le style de la maison neuve moderne avait été raffiné», explique le blog. « La maçonnerie était soignée, avec des couleurs rouges classiques ou beiges plus récentes qui ont contribué à créer des domaines vibrants, faisant écho aux façades en pierre de la période géorgienne. Pendant ce temps, les rues des maisons jumelées ou en rangée ont conservé un style cohérent qui a contribué à créer une culture et une inclusion au sein des communautés. »

Entre les années 1990 et 2010, le double vitrage et une meilleure isolation sont devenus plus courants. Ces fonctionnalités supplémentaires ont permis de garder les maisons au chaud et de réduire les factures d’énergie. Aujourd’hui, ces facteurs sont désormais en tête de liste des priorités, avec un accent particulier sur la protection de l’environnement.

BuyAssociation propose une gamme d’opportunités d’investissement, des nouvelles constructions ultramodernes aux propriétés d’époque converties à la pointe de la technologie. Parcourez certaines de nos offres actuelles ou contactez-nous pour en savoir plus.