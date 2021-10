Maite Perroni confirme la romance avec l’ex de Claudia Martín

.

Maite Perroni est amoureuse et veut partager son bonheur avec le monde entier. L’actrice mexicaine de 38 ans a publié des photos confirmant sa relation avec le producteur Andrés Trovar, avec qui elle avait été liée il y a quelques mois et dont l’épouse, l’actrice Claudia Martín, avait accusé Perroni d’avoir rompu leur mariage. Perroni a expliqué en détail comment leur romance a commencé, excluant toute forme d’infidélité.

« Quand la vie te donne l’occasion de recommencer, n’hésite pas à demander du fond du cœur ce que ton âme aspire à trouver; Cela ne cessera jamais de vous étonner. Il y a quelques mois, un magazine a publié une série de mensonges à notre sujet, nous a diffamés et caricaturés. Nous ne parlions pas du sujet avant car nous agissons légalement, mais aujourd’hui, nos avocats nous ont permis de le faire ».

« Nous avons subi du harcèlement, du chantage, des manipulations et même notre sécurité et celle de nos familles ont été mises en danger. Les choses ne se sont pas passées comme on leur a dit et nous ne voulons pas faire partie de ce cirque médiatique (qui semble devoir endurer ceux d’entre nous qui se consacrent au milieu du spectacle, puisque sous prétexte de « liberté d’expression » limite sont brisés, ce qui est violent et détruit la vie des gens). Pour cette raison, il est très important pour nous de clarifier cette situation », a-t-il souligné, faisant clairement référence aux actions en justice pour diffamation annoncées par ses avocats.

Selon Perroni, qui a annoncé il y a quelques mois sa séparation avec le musicien et producteur de 44 ans, Koko Stambuk – avec qui il a eu une relation solide pendant plus de 7 ans – il connaît Trovar depuis longtemps, mais ils nous sommes juste amis.

« Nous sommes amis depuis 20 ans et cette année, nous avons constaté que nous vivions le même processus : chacun était en deuil pour avoir mis fin à une relation amoureuse. C’est pour cette raison que, pour la première fois depuis notre rencontre, nous nous sommes donné l’opportunité de nous découvrir d’un autre endroit, de nous voir avec des yeux différents et aujourd’hui nous sommes très heureux ensemble. Nous demandons le respect de notre histoire et quiconque veut en faire partie, par amour, sera toujours le bienvenu », a-t-il conclu.

En juin dernier, l’actrice de 32 ans Claudia Martín, qui jouera dans la nouvelle version de la série télévisée « Los Ricos Also Lloran » (Televisa), a évoqué sa séparation d’avec Trobar, à travers un post sur son Instagram.

« Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu en ce moment. Je tiens à vous informer qu’Andrés et moi sommes séparés. Je traverse un processus très douloureux et pour cette raison, j’aimerais le vivre en privé en compagnie de mes proches ».

« En tant que femme, je serai toujours favorable au soutien mutuel, pour cela je vous demande du respect pour moi et pour les personnes qui ont malheureusement été impliquées dans cette situation », a déclaré l’actrice mexicaine.

Quelques heures après la publication commentée de Perroni et Trovar reconnaissant leur amour, Martín a mis en ligne une photo remerciant le casting de la telenovela qu’il enregistre, dans laquelle il joue avec Sebastián Rulli.