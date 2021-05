Maite Perroni confirme sa rupture avec Koko Stambuk après 7 ans de relation

Plus tard, l’actrice a également expliqué que sa rupture avec le producteur de musique était dans les meilleures conditions. «Le processus adulte de s’asseoir pour avoir un dialogue où nous pourrions dire:

L’actrice de “Before Dead Than Lichita” a été surprise en train de marcher très souriante avec son petit ami Koko Stambuk à travers la comtesse. (Agence mexicaine)

«Ce cycle se termine et même si ça fait mal de le voir, il faut le voir car cela se produit et cela devient autre chose. Nous entrons dans une autre étape et si c’est le cas, il vaut mieux dès maintenant dire au revoir avec cet amour et avec cet honneur et avec cette gratitude pour ce que nous avons déjà pu donner et dire au revoir.

Cependant, Maite a reconnu que la décision n’était pas du tout facile en raison de l’affection qui existait entre les deux. “C’était difficile et en même temps c’était sain, c’était libérateur, même si cela semble étrange parce que nous étions déjà à des étapes différentes et que nous marchions vers des endroits différents.”