Maite Perroni enceinte ? Éclaircir les rumeurs

Récemment, il est devenu connu que le célèbre actrice La mexicaine Maite Perroni attend son premier bébé et le chanteur a également clarifié les rumeurs, car c’est rapidement devenu une tendance dans les réseaux sociaux.

Enfin, après tant de spéculations, Perroni a répondu à la nouvelle publiée par le journaliste Jorge Carbajal via son programme YouTube.

Juste un mois après la confirmation de la romance entre l’actrice Maite Perroni et le producteur de télévision Andrés Tovar, il a été annoncé que l’exRBD est Enceinte et que, même, vous pouvez déjà voir le ventre.

Sans aucun doute, cette nouvelle a choqué ses millions de fans, qui ne s’attendaient pas à ce que l’actrice profite déjà de la maternité.

A noter que la nouvelle a été publiée par le journaliste Jorge Carbajal, qui a assuré que Maite voulait vendre cette exclusivité à un magazine à diffusion nationale.

Quand je leur ai dit qu’Andrés Tovar avait voyagé en Espagne et qu’il avait même « largué » « Sale el sol » et c’est pourquoi le programme tombait, il est allé voir Maite Perroni et a dit « qu’en pensez-vous, qu’est-ce que vous pense , je pense … », et à ce moment-là ils étaient tous les deux très inquiets parce qu’à ce moment-là ce n’était pas pratique et, heureusement, à cette époque en Espagne ce n’était qu’un substitut. Mais maintenant qu’ils sont en couple, eh bien », a-t-il déclaré sur son émission YouTube.