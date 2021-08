Maite Perroni et Mauricio Ochmann tournent à Madrid “Je ne peux pas le faire sans toi”

Sans toi je ne peux pas c’est « un voyage à travers la culpabilité : comment la gérer, comment se pardonner des erreurs pour continuer à vivre ou, au contraire, refuser d’accepter que chaque action a des conséquences et tôt ou tard, la culpabilité vient à vous rencontrez », a-t-il expliqué en exclusivité à Qui, la directrice Chus Gutiérrez.

Basé sur une idée originale de Franck Ariza (Pardonne-moi Seigneur), sans toi je ne peux pas avoir mon propre script Ariza près de Alicia lune, lauréat du Goya du meilleur scénario pour Je vous donne mes yeux.

Alfonso Bassave, Maite Perroni et Mauricio Ochmann dans une scène de Sans toi je ne peux pas.

Avec cette histoire, les frères Ariza ensemble présentent ce nouveau projet original en Franc, qui sera également en production plus tard sur divers succès en solo, comme le long métrage récemment sorti La Casa del Caracol produit par Allvaro ou la populaire série Héritiers par accident créée par Franc pour Claro Vidéo.

Sans toi je ne peux pas est une coproduction internationale entre le Mexique et l’Espagne qui naît de l’alliance entre des femmes espagnoles Cela arrivera aussi (dirigé par Alvaro Ariza) et Bowfinger International Pictures et la société mexicaine Expansión Films Entertainment (la société de production de Groupe d’expansion) et SDB Films.

Le film sera tourné dans la Communauté de Madrid dans les semaines à venir et arrivera au Mexique l’année prochaine via Amazón Prime Video où il pourra également être visionné dans le monde entier.

Premières photos du tournage de ‘Sans toi je ne peux pas’, avec Maite Perroni et Mau Ochmann

Alfonso Bassave, Maite Perroni et Mauricio Ochmann.

Mauricio Ochmann à l'affût du déroulement de ses scènes.

Alfonso Bassave a participé à des séries telles que Hispania, Gran Hotel et Amar es para siempre.

Nous verrons Maite Perroni comme jamais auparavant dans ce film.

Álex (Alfonso Bassave) et David (Mauricio Ochmann) forment un couple qui souhaite réaliser le rêve d'avoir un enfant.

Dans l'histoire, Alfonso incarne Álex, un entraîneur de gym, tandis que Maite est Blanca, une ancienne détenue et une ancienne toxicomane prête à tout pour récupérer sa famille.

Ángel (Pedro Casablanc) 7 David (Mauricio Ochmann) était un couple dans le passé.

Maite Perroni dans le rôle de Blanca. Que va-t-il se passer ?

Alfonso Bassave (à l'extrême gauche) et Maite Perroni, en attendant que l'une de leurs scènes se déroule dans un gymnase.

David et Alex.

