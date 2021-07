Maite Perroni et Mauricio Ochmann tourneront un film ensemble à Madrid

Perroni a déjà prouvé son talent dans le mélodrame, la comédie romantique, le suspense et maintenant dans ce thriller qui mettra en vedette la vision unique du cinéaste Chus Gutiérrez. Cela confirme que le membre de RBD Elle a voyagé dans la capitale espagnole pour continuer à grandir en tant qu’actrice.

UN Mauricio Nous l’avons également vu développer sa carrière à partir du petit rôle qu’il a obtenu dans la bande Message in a Bottle, aux côtés d’acteurs comme Kevin Costner Oui Robin Wright; dans son premier rôle principal à la télévision Azul tequila — à côté de Barbara Mori– jusqu’à son passage par le réussi A la mala. Sans parler de son interprétation, non moins pertinente, d’El Chema.

Chus Gutiérrez est l’une des voix les plus intéressantes de la cinématographie espagnole. (© . 1138241428)

L’union de ces talents avec la vision experte et humaniste de Chus offrira une opportunité très intéressante, puisque l’Andalouse combine ses racines espagnoles avec la préparation cinématographique qu’elle a eue à New York, ce qui a fait d’elle une experte en Super 8. De Gutiérrez se distingue parmi sa cinématographie Rol & Rol et El calentito, et en tant que actrice dans Te je donne mes yeux, de Iciar Bollain.