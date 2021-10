Maite Perroni participe au film espagnol « Sans toi je ne peux pas » | Instagram

Le beau actrice La Mexicaine Maite Perroni est sans aucun doute revenue avec tout dans le monde artistique et c’est que petit à petit elle a aussi conquis le cœur de nombreuses personnes avec chacun de ses rôles qui ont été assez controversés.

Maintenant, l’actrice Maite Perroni participe au film espagnol « Sans toi je ne peux pas« , qui a un scénario de Frank Ariza et la mise en scène de Chus Gutiérrez.

Il semble que pendant deux mois Maite Perroni ait disparu du Mexique et se soit réfugiée dans Espagne, pour enregistrer un film thriller aux côtés d’Elena Irureta, actrice de la série « Patria y Pedro Casablanc ».

« Sans toi, je ne peux pas » est le titre du film qui a un scénario de Frank Ariza (« Héritiers par accident ») et la mise en scène de Chus Gutiérrez.

C’est un thriller où mon personnage est mexicain et revient après de nombreuses années avec une intention claire de récupérer quelque chose », dit-il.

Comme vous pouvez le voir, c’est un personnage très différent de ceux qu’il avait fait ces dernières années, cependant, il voulait accepter le défi de le faire.

J’étais nerveuse à l’idée d’être un personnage différent, avec un thème intéressant et ça nous a permis de raconter une autre histoire, j’espère que ça s’est bien passé », plaisante-t-elle.

A noter que c’est Ariza qui l’a invitée à rejoindre le projet espagnol, auquel participe également le Mexicain Christopher Hool (« Je te présente à Laura » et « Changement de route »).

Par ailleurs, le Mexicain Mauricio Ochmann et l’Espagnol Rubén Ochandiano complètent le talent principal de « Sans toi je ne peux pas », qui devrait sortir l’année prochaine.

D’autre part, cette année a été celle avec une présence mexicaine dans le pays européen, où Manolo Caro a enregistré la série « Il était une fois… mais pas plus », prenant Mariana Treviño pour l’un des rôles principaux, tandis que José María Yazpik, Marina de Tavira, Darío Yazbek et Alicia Jaziz ont réalisé la production « Maintenant et alors », ainsi que Michelle Rodríguez, Aislinn Derbez et Regina Blandón ont tourné le film « Avec les années qui restent ».

Alors que Perroni a toujours dans son portfolio le lancement de la nouvelle saison de « Dark Desire », dans le premier volet duquel il incarne une femme mariée qui décide de prendre un week-end pour débauche, se terminant en tragédie.

De plus, à plusieurs reprises, il a fait savoir qu’il y avait de son côté une volonté de rencontrer ses anciens collègues de RBD, cependant, il sait parfaitement que c’est extrêmement compliqué en raison de l’horaire de travail de chacun d’eux.

Si nous faisons quelque chose, ce serait par amitié, mais nous verrons ce qui se passera. L’une est à Los Angeles, Dulce est pleine en tant que mère, Poncho tourne tout le temps en dehors du Mexique, donc il faut voir ça. Nous avons été une famille pendant cinq ans, sept jours sur sept, jour et nuit, il y a de l’affection et de l’amour entre nous tous », confie-t-il.