Maite Perroni révèle la vérité sur son petit-ami Andrés Tovar

Il y a longtemps, le nom du actrice protagoniste de la série à succès Netflix Dark Desire Maite Perroni était dans l’œil de l’ouragan, car elle avait été accusée d’être l’amante de son petit ami actuel, le producteur Andrés Tovar, récemment, elle-même a révélé toute la vérité.

On dit que l’ex-femme du producteur Claudia Martín a rendu publique la romance entre l’actrice et Tovar, avant cela immédiatement, Maite Perroni elle a intenté une action en justice contre les diffamations dont elle était accusée.

Encore une fois, son nom est devenu une tendance et non pas à cause de ses projets récents ou parce qu’il était membre du groupe RBD à côté d’Anahí, mais plutôt parce qu’il avait confirmé leur relation dans sa dernière publication.

Cela fait 13 heures que l’actrice et chanteuse de 38 ans a partagé cette publication sur son compte officiel Instagram, où elle compte d’ailleurs plus de 9,7 millions de followers.

Avec trois photographies publiées où l’œil nu peut apprécier l’amour qu’ils ressentent l’un pour l’autre, ainsi que la paix qu’ils projettent avec chacun des clichés, c’est ainsi qu’ils montrent leur histoire d’amour aux internautes.

Être une personnalité publique Maite Perroni Comme d’autres personnalités de la série, il est exposé non seulement à des critiques constantes mais parce que tout le monde veut savoir quelque chose sur sa vie personnelle et tout prétexte pour mettre les choses en lumière est « bienvenu ».

Bien qu’il s’agisse de personnalités publiques, il est également important de savoir qu’ils ont le droit à leur vie privée et qu’en cas de diffamation, ils ont le droit de se défendre comme l’a fait le protagoniste de la telenovela Triunfo del Amor.

Dans sa description détaillée, elle a mentionné que pendant plus de 20 ans qu’elle et Andrés se connaissaient, ils avaient toujours été amis, mais cette année, ils ont précisément convenu que tous deux traversaient un moment de « deuil » pour ainsi dire.

Comme elle et lui avaient mis fin à leurs relations, c’est pour cette raison qu’ils se sont donné l’opportunité de voir plus que de simples amis et l’amour émerger.

Le fait qu’il rende simplement publique sa parade nuptiale est dû au fait que ses avocats l’ont autorisé, ils n’ont donc plus peur de montrer leur amour aux yeux du public, comme beaucoup le pensaient au début lorsqu’il a été dit que Tovar avait quitté sa femme pour Perroni.