Maite Perroni va engager une procédure judiciaire contre Claudia Martín pour diffamation

Même si la rumeur disait qu’Andrés Tovar et Claudia Martín avaient mis fin à leur relation parce que le producteur était infidèle à Maite Perroni, ils étaient les animateurs de l’émission Sale el Sol, qui a confirmé la séparation dans la matinée après deux ans de mariage.

Andrés Tovar et Maite Perroni (Instagram / Andrés Tovar)

Cependant, Ana María Alvarado a assuré que la rupture s’était produite en raison de problèmes de vie en couple et non à cause d’un tiers en désaccord. “Ils se sont séparés. La pandémie. Ravages de la pandémie, il y a eu des choses sur lesquelles ils n’étaient pas d’accord, j’imagine, mais ils disent qu’il y a eu une troisième discorde et Andrés me dit que ce n’est pas comme ça, qu’ils accusent Maite Perroni mais pas du tout. Ils étaient des dilemmes en couple, ils l’ont décidé avec amour, ensemble, ils sont en bons termes ».

Et malgré le fait qu’on ait assuré que la séparation se passe dans les meilleurs termes, la comédienne a déjà supprimé toutes les photographies sur lesquelles elle apparaissait avec son mari encore sur les réseaux sociaux.

Claudia Martín (Instagram / Claudia Martín)

De plus, la belle actrice a publié des photos avec des phrases qui, sans aucun doute, ses abonnés soupçonnaient qu’il s’agissait d’indices pour Andrés et Maite. “L’intuition n’a pas tort” était l’une des images partagées par l’actrice. Ainsi que « Les actes auront toujours le dernier mot ».