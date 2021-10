Maitland-Niles affirme que l’as d’Arsenal à 6 millions de livres sterling est le roi des noix de muscade à l’entraînement

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Ainsley Maitland-Niles a affirmé que Gabriel Martinelli « aime la noix de muscade » à l’entraînement d’Arsenal, comme il l’a dit sur le compte Twitch officiel du club.

Le produit de l’académie d’Arsenal a déclaré qu’il ne devrait pas être surprenant que Martinelli ait cela dans son casier car c’est «dans son ADN».

Après tout, chaque Brésilien est né avec quelques tours dans ses manches et la capacité de mettre de nombreux joueurs adverses sur le derrière.

Ce ne serait pas une surprise si Martinelli a grandi en regardant des clips du vainqueur de la Coupe du monde et légende brésilienne Ronaldinho sur YouTube.

Le joueur de 20 ans aurait été trop jeune pour le voir en chair et en os, mais il aurait sans aucun doute su qu’il avait grandi à Sao Paulo.

Néanmoins, c’est ce que Maitland-Niles avait à dire sur qui fait le plus de muscade à l’entraînement.

« Martinelli aime la muscade », a déclaré Maitland-Niles. « Il adore essayer une noix de muscade. C’est dans son ADN, il est brésilien.

Cela fait deux ans qu’Arsenal a payé 6 millions de livres sterling pour les talents de Martinelli (But) et cela a été une période à l’envers pour le joueur du nord de Londres.

L’attaquant lui-même et les fans peuvent penser qu’il devrait gagner plus de minutes sur le terrain car il a produit un certain nombre de moments passionnants.

Ce but et cette course contre Chelsea à Stamford Bridge se démarquent, mais il faut également se rappeler qu’il n’a eu que 20 ans, il lui reste donc beaucoup de temps pour gagner ces minutes régulières.

