Les anciennes co-stars de Boy Meets World de Maitland Ward auraient été très favorables à sa carrière de film pour adultes, l’actrice s’étant récemment ouverte et félicitant l’ancien coéquipier Will Friedle pour avoir montré son amour et sa gentillesse pour son chemin actuel. En parlant à Us Weekly, Ward a expliqué: « J’ai eu des nouvelles de Will il n’y a pas si longtemps et il était si gentil. Il [was] disant à quel point il me soutenait, mais il ne regardera rien. »

Ward a joué le rôle de Rachel McGuire dans Boy Meets Ward, aux côtés de Friedle qui a joué Eric Matthews. L’actrice a expliqué que jusqu’à présent, elle n’avait reçu « aucune réponse négative » de ses amis de longue date dans le casting de la série. « En fait, j’ai rencontré Will lors d’un Comic Con juste après la sortie de mon premier film », a expliqué Ward. Et il m’a dit : ‘OK, je ne veux rien voir. Je ne verrai rien de ce que tu fais, mais je suis heureux [that] tu es heureux.' » L’actrice de White Chicks a également révélé qu’elle était « en contact et amis depuis le début » avec Trina McGee, qui jouait Angela Moore dans Boy Meets World.

Étant donné que tant de sitcoms emblématiques ont été relancées ou ont organisé des réunions spéciales, beaucoup se sont demandé si l’équipe de Boy Meets World se réunirait de sitôt. Ward a déclaré qu' »il avait été question » que les acteurs fassent quelque chose, mais aucun plan officiel n’est en cours pour le moment. « J’entends beaucoup de paroles de fans qui veulent, comme, une réunion spéciale totale, comme, un [one] de [the spinoff] Fille rencontre le monde. C’est juste tout l’ancien casting », a déclaré Ward, ajoutant ensuite qu’elle pensait que « ce serait amusant » que le casting se réunisse dans une émission spéciale à la caméra.

Pour l’instant, Ward se concentre sur sa nouvelle carrière dans le cinéma pour adultes et l’utilise pour, espérons-le, créer un lien plus solide entre cette industrie et le grand public d’Hollywood. « C’est vraiment excitant parce que, vous savez, ce projet pour Muse 2 sur lequel nous avons travaillé est en fait la deuxième saison d’une série pour Deeper, qui marie le porno et le grand public », a-t-elle expliqué, discutant de certains de ses projets en cours. « Nous avons un panneau d’affichage à Hollywood, juste à côté des Oscars. C’est donc vraiment excitant. C’est une chose vraiment monumentale pour moi parce que, vous savez, Hollywood … J’étais en quelque sorte catalogué et en quelque sorte poussé hors d’Hollywood. On m’a seulement dit que je pouvais faire une certaine chose à Hollywood et être un certain type d’interprète. » Les fans de Boy Meets World peuvent revivre toute la série dès maintenant sur Disney +, la maison de streaming actuelle de la sitcom.