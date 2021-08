Maître artisan au travail : les meilleurs solos de guitare de Mark Knopfler

C’est à la fin des années 1970 que Mark Knopfler signifiait pour la première fois au monde entier qu’il était un guitariste d’un calibre rare. Des centaines de millions d’albums vendus plus tard, et avec un catalogue d’enregistrements inégalé à son actif, il continue d’être l’un des plus grands représentants de la guitare au monde. Nous célébrons ce fait en nous remémorant certains de ses plus beaux solos, dans ce Liste de lecture de 20 pistes.

Il comprend du matériel à la fois de Détroit, tout au long de leur durée d’enregistrement d’environ 15 ans, et le catalogue distingué d’albums solo que Knopfler a réalisé au cours des 20 dernières années et plus. La liste est classée par ordre chronologique, depuis le premier album studio de ce qui est devenu un carrière unique.

Le morceau contenant ce qui est probablement encore le solo le plus célèbre de Mark est celui qu’il reproduit encore régulièrement sur scène : le run spectaculaire sur sa Fender Stratocaster d’environ 4’58” jusqu’au fondu du premier tube de Dire Straits “Sultans Of Swing . ” Leur premier album éponyme de 1978 a également présenté les tout aussi brillants « Down To The Waterline » et « Water Of Love ».

L’année suivante album de suivi Communiqué a livré le single “Lady Writer” et un autre morceau très admiré par les fans de Knopfler, “Single Handed Sailor”. Écoutez le beau solo à partir de 2’48 environ », qui, comme pour beaucoup de ses enregistrements, dynamise la chanson jusqu’à son fondu.

Guitare qui dynamise

années 1980 Faire des films offert les singles « Tunnel Of Love » et « Solid Rock » et de l’album de 1982 Love Over Gold, il y avait « It Never Rains » et le solo mémorable au point culminant de l’épopée « Telegraph Road ». Il va presque sans dire que la chanson-titre de Frères d’armes figure parmi ses plus belles œuvres.

Alors que Dire Straits enregistrait encore, Knopfler s’est arrêté pour faire le délicieux album Neck & Neck avec l’un de ses héros de la guitare, Chet Atkins. Leur version de « I’ll See You In My Dreams » les fait tous les deux jouer délicieusement en solo. À la fin de l’ère d’enregistrement des Straits, leur dernier album studio On Every Street contenait son solo mélodieux sur « You And Your Friend », et le Ensemble de concerts de 1993 On The Night, un entraînement hard-rock atypique sur la version live de “Private Investigations”.

Sélections en solo

De la belle collection d’albums studio solo de Mark, Golden Heart a inclus le désinvolte « Don’t You Get It ». Naviguer vers Philadelphie avait deux autres favoris des fans parmi ses meilleurs solos, l’enivrant “Speedway At Nazareth” et le plus mesuré “Baloney Again”, rappelant un autre de ses joueurs préférés, JJ Cale.

Un autre exemple du style de jeu doux, moins c’est plus de ses années en solo est sur l’élégant « Our Shangri-La », la chanson quasi-titre de Shangri-La de 2004. L’album Privateering présentait le jeu d’influence folk de “Redbud Tree” et “Go Love”, et Traqueur de 2015 inclus le Cale-esque «Broken Bones». Puis vint une autre sortie solo magistrale en 2018 En bas de la route où que ce soit, qui présentait un clin d’œil remarquable à Rodgers et Hammerstein sur “Just A Boy Away From Home”.

