Maître, Valimai étaient les films dont on parlait le plus ; Sonu Sood et Alia Bhatt ont le plus parlé des acteurs en 2021, révèlent les données de Twitter

Il convient de souligner qu’un tweet de Vijay partageant un selfie avec ses fans avait enregistré le même résultat dans les données de Twitter de l’année dernière.

Dans les données partagées par la plate-forme de microblogging Twitter, Master et Valimai sont devenus les films les plus discutés sur la plate-forme en 2021. Les deux films ont laissé derrière eux une gamme de films de Bollywood et de séries Web hindi pour se percher sur la première place. Cependant, en ce qui concerne les acteurs dont on parle le plus, Bollywood est sorti victorieux avec sa meilleure actrice Alia Bhatt et l’acteur-philanthrope Sonu Sood est devenu l’acteur le plus parlé, a rapporté l’Indian Express.

Tweet le plus retweeté et aimé

Sur ce front encore, le tweet qui partageait le premier regard du film tamoul Beast avec la superstar Vijay est apparu comme le plus aimé et re-tweeté. Les données partagées par la plateforme de microblogging ont été enregistrées entre la période du 1er janvier 2021 et du 15 novembre 2021. Il convient de souligner qu’un tweet de Vijay partageant un selfie avec ses fans avait mis le même exploit dans les données de l’année dernière de Twitter.

Tweet le plus cité de 2021

En plus du tweet le plus retweeté partagé par Twitter, il a également partagé le tweet qui a été cité le plus grand nombre de fois dans le monde du divertissement. Le tweet le plus cité de l’année 2021 était celui de l’acteur télougou Mahesh Babu lorsqu’il a annoncé qu’il reprenait le tournage de son film très attendu Sarkaru Vaari Paata.

Films les plus tweetés en 2021

1. #Maître: À la suite de l’anticipation que le film avait suscitée avant sa sortie, Master est également devenu le film indien le plus populaire de l’année 2020. Le film a continué à répéter le même bavardage pour la deuxième année consécutive sur la plate-forme de médias sociaux.

2. #Valimaï : Les conversations sur Twitter se sont tournées vers Ajith Kumar-starrer Valimai alors que les fans ont adoré et apprécié la promo du film. Les fans, même des mois après la sortie de la promo, ont continué à parler du film sur Twitter.

3. #Bête: L’acteur tamoul Vijay a vraiment eu une année chargée et cela s’est également répercuté sur la plate-forme de médias sociaux. Après le succès de Master, les fans se sont tournés vers son prochain film Beast. Le tweet de l’acteur partageant le premier look est également devenu le post le plus retweeté et le plus aimé de l’année 2021.

Acteurs masculins de Bollywood dont on parle le plus sur Twitter

1. Sonu Sood : L’image de l’acteur Sonu Sood en tant que personne de référence pour les personnes de toutes sortes dans le besoin pendant les pires moments de la pandémie est restée gravée dans la mémoire de twitterati. Ses efforts extraordinaires en tant que célébrité solitaire pour aider des milliers de personnes bloquées devaient lui valoir la première place et c’est ce qui s’est passé.

2. Akshay Kumar : La sortie prévue d’Akshay Kumar, BellBottom et Sooryavanshi, a sans doute aidé l’acteur le plus en forme de Bollywood à rester au deuxième rang.

3. Salman Khan: L’acteur avec sa sortie Diwali d’Antim a fait assez de bruit sur Twitter pour atteindre le rang 3. Salman Khan, l’hôte de Bigg Boss, l’a aidé dans la même mesure à garantir que sa popularité grimpe une nouvelle échelle sur la plate-forme de microblogging.

Actrices de Bollywood dont on parle le plus sur Twitter

1. Ali Bhatt : L’actrice extrêmement travailleuse a un certain nombre de films à gros budget et à grande échelle tels que RRR, Gangubai Kathiawadi et Brahmastra, Bhatt est en tête du classement des actrices de Bollywood les plus parlées.

2. Priyanka Chopra : Les apparitions de Chopra dans des films extrêmement populaires tels que The Matrix Resurrections et une interview historique avec l’une des intervieweuses les plus célèbres d’Amérique, Oprah Winfrey, ont fait d’elle la deuxième actrice de Bollywood dont on a le plus parlé.

3. Disha Patani : Allant de ses déclarations de mode aux séances d’entraînement chaudes, Disha Patani, qui a souvent été décrite comme le « béguin national », a veillé à ce que sa popularité ne plonge pas dans la liste des actrices de Bollywood. Son apparition dans la star de Salman-Khan Radhe: Your Most Wanted Bhai l’a également aidée à fidéliser sa base de fans sur la plate-forme de médias sociaux.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.