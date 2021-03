Maîtres maintenant dans la ligne de mire de la gauche après la nouvelle loi sur l’intégrité électorale de Géorgie ⋆ .

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a prédit avec précision que le nouveau projet de loi de vote qu’il a promulgué jeudi attirerait les détracteurs. Ils «menaceront, boycotteront, poursuivront en justice, diaboliseront et feront équipe avec leurs amis dans les médias nationaux pour m’appeler tout dans le livre», a-t-il déclaré.

Les opposants au House Bill 202 ont choisi d’appeler la PGA à retirer le tournoi de golf Masters et à la Major League Baseball de retirer son All-Star Game de Géorgie, selon Scott McDonald de Newsweek.

La National Black Justice Coalition (NBJC) veut que la PGA prenne ses clubs de golf et se rende dans un autre État. Il réclame la suppression du tournoi des maîtres d’Augusta National Golf Club. Le CJNB a également fait pression sur les golfeurs pour qu’ils ne participent pas à l’événement le plus prestigieux du golf, prévu du 8 au 11 avril. Augusta accueille les Masters depuis 1934.

David J.Johns, directeur exécutif du NBJC, a déclaré à Golfweek que les nouvelles lois géorgiennes visant à assurer l’intégrité des élections porteraient gravement atteinte aux droits civils:

«La nouvelle loi géorgienne restreignant l’accès au vote est conçue pour revenir en arrière sur les droits civils et renvoyer les électeurs noirs et pauvres et déjà privés de leurs droits de vote en Géorgie à des citoyens de seconde zone. Il s’agit d’une attaque inacceptable contre notre démocratie et les entreprises qui opèrent en Géorgie doivent dénoncer cette loi restrictive.

«Le PGA Tour et le Masters Tournament se sont tous deux engagés à aider à diversifier le golf et à lutter contre les inégalités raciales dans ce pays – et nous attendons d’eux qu’ils se prononcent non seulement contre la nouvelle loi de répression raciste des électeurs en Géorgie – mais qu’ils prennent également des mesures.