Maitreyi Ramakrishnan enseigne aux gens comment prononcer son nom

Avec plus de gens qui regardent la saison 2 de Never Have I Ever de Netflix, les stars du hit pour adolescents attirent davantage l’attention. De nombreuses questions se posent depuis la sortie de la saison 2, comme l’âge du casting ou qui sont certains personnages. Cependant, une question que l’actrice principale et cover-girl de Seventeen, Maitreyi Ramakrishnan, se pose constamment est : « Comment prononcez-vous votre nom ?

Maitreyi s’est adressée à Twitter pour expliquer comment son nom est constamment mal prononcé et comment elle a dû se rabaisser pendant des années pour rendre les choses plus pratiques pour les autres. Elle a pris les choses en main et a expliqué comment les noms ont du pouvoir dans une note vocale.

“J’ai pris ce mémo vocal environ 5 000 fois parce qu’il y a tellement de choses à dire”, a-t-elle déclaré en ouvrant la note vocale. Avant de répondre à la question que tant de personnes se sont posées, Maitreyi décrit l’importance de prononcer correctement les noms des personnes.

“Les noms sont si importants, et je trouve que c’est une grande partie de votre identité – c’est personnellement pour moi. J’aime tellement mon nom. Et constamment, je reçois des gens qui disent:” Oh, vous ne savez même pas comment dire votre propre nom correctement. ‘ C’est comme, ‘Non, non, non, je le sais. Je sais comment dire mon propre nom correctement’ “, a-t-elle poursuivi. “Parce que la réalité est que personne ne sait comment dire le nom de quelqu’un d’autre à part la personne elle-même, vous savez ? Comme, c’est mon nom. Je suis désolé, mais c’est moi qui décide ici. Il y a une réponse et cette réponse est la mienne. Il n’y a pas de discussion pour cela. “

L’actrice de 19 ans a expliqué qu’elle avait déjà laissé les gens prononcer son nom de manière incorrecte pour leur faciliter la tâche. Elle a ensuite expliqué comment elle avait déployé “beaucoup d’efforts actifs” pour s’assurer que les gens prononcent son nom correctement.

“Je ne m’attends pas à ce que les gens changent d’accent sur moi, je demande juste un respect de base”, a-t-elle clôturé le mémo vocal.

Maitreyi a même posté une série de tweets de suivi, faisant savoir à tout le monde qu’elle prend effectivement les devants. Naturellement, elle y a saupoudré son « humour » signature pendant qu’elle faisait passer son message.

Depuis qu’elle a publié son mémo vocal, Maitreyi l’a épinglé sur son profil Twitter afin que les gens puissent revoir et se rappeler comment prononcer son nom.

Si les fans veulent découvrir de nouvelles icônes comme Maitreyi, ils doivent connaître la prononciation de leurs noms. Je dis juste.

