Maitreyi Ramakrishnan revient pour une troisième saison de Never have I ever – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Netflix a renouvelé Me Never pour une troisième saison. La série créée par Mindy Kaling et Lang Fisher a présenté son deuxième volet en juillet dernier.

Netflix a annoncé la nouvelle lors de la tournée de presse de la Television Critics Association. “Nous sommes très reconnaissants à Netflix et à Universal Television de nous avoir permis de continuer à raconter cette histoire, et aux fans du monde entier qui réclament de voir plus de cet adolescent indien qui se conduit mal”, ont déclaré Kaling et Fisher dans un communiqué recueilli par TVLine.

La série met en vedette Maitreyi Ramakrishnan dans le rôle de Devi Vishwakumar, une adolescente américaine et indienne de première génération qui doit faire face à ses problèmes avec le lycée, les garçons et l’amitié. Le casting est complété par Darren Barnet, Jaren Lewison, Poorna Jagannathan, Richa Moorjani, Lee Rodriguez et Ramona Young.

Après de nombreux hauts et bas au cours de la saison 2, Devi et Paxton sont officiellement en couple. Après sa grande entrée dans le Winter Ball, Devi peut enfin rayer “avoir un petit ami” de sa liste de choses à faire. La saison 3 devrait explorer les sentiments de Ben pour Devi et Aneesa, ainsi que le nouveau rôle de Devi en tant que petite amie d’un garçon qui était auparavant gêné d’être vu avec elle. Il traitera également de la vie amoureuse de la mère de Devi, qui a entamé une relation avec Chris Jackson, ainsi que Kamala.

“Il y a beaucoup plus que Devi doit apprendre sur Paxton, que Paxton doit apprendre sur lui-même et que Devi doit apprendre sur elle-même. Et quand tout cela se matérialisera, qui sait ? Il est possible qu’ils tombent amoureux ou se rendent compte qu’ils sont meilleurs en tant qu’amis ou qu’ils se détestent complètement », a lâché Barnet dans une interview à PopSugar.

Source : Cependant