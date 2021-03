Major de Singapour; Jour 1, flux A

Voyons ce qui s’est passé dans la série entre Nigma, Team Liquid, PSG.LGD et AS Monaco Gambit.

Après avoir attendu si longtemps, nous avons enfin la chance de voir certaines des meilleures équipes du monde s’affronter. Cependant, avant que l’événement ne commence, nous devons voir ce qui se passera dans les matchs Wild Card.

Nous jetons un coup d’œil à chaque série qui a eu lieu le 27 mars dans le flux A. Inutile de dire que nous avons pu voir des tas de choses intéressantes, alors allons-y.

Équipe liquide contre Nigma

La première série de la journée s’est déroulée entre les deux puissances européennes qui ont toutes deux fait plutôt bien dans la division supérieure. Cependant, leurs efforts n’ont pas suffi à se garantir une invitation directe.

La plupart des gens pensaient que Kuro « KuroKy » Salehi Takhasomi et ses coéquipiers réussiraient, mais cela ne s’est pas produit. Team Liquid a réussi à gagner les deux matchs de la série en utilisant à peu près les mêmes héros. Les deux matchs ont duré environ 40 minutes, au cours desquelles Team Liquid a très bien joué.

L’une des principales raisons de la performance décevante de Nigma était l’absence d’Ivan Borislavov « MinD_ContRoL » Ivanov. Le légendaire offlaner n’a pas pu assister au Major. C’est pourquoi les champions de TI 7 ont dû s’appuyer sur Roman « rmN- » Paley.

Team Liquid contre PSG.LGD

Il semble que Team Liquid était en feu aujourd’hui, à en juger par sa performance contre l’équipe chinoise. Le premier match n’a pas été en faveur de Zhang « Faith_bian » Ruida et de ses collègues car Liquid avait le meilleur repêchage. Les Chinois ont essayé de construire leur repêchage autour de Morphling, mais la puissance européenne ne les a pas laissés profiter de leur potentiel de fin de match. Après seulement 32 minutes de jeu, ils ont réussi à gagner le match.

PSG.LGD a changé son repêchage pour le deuxième match et a décidé de se concentrer sur certains des meilleurs méta-héros. C’est pourquoi ils ont opté pour Wraith King et Void Spirit, deux des noyaux les plus puissants du moment.

Malheureusement, ce n’était pas suffisant pour battre le puissant Team Liquid. Puck et Mars ont prouvé une fois de plus qu’ils travaillaient bien ensemble. Même si c’était aussi simple que dans le premier match, Liquid avait besoin d’environ 40 minutes pour remporter leur deuxième série de la journée.

Nigma contre PSG.LGD

Après avoir perdu la série contre Team Liquid, Nigma a dû montrer à tout le monde qu’il avait ce qu’il fallait pour être parmi les meilleurs. Malheureusement, ils ne pouvaient pas répondre aux attentes.

PSG.LGD a également perdu sa première série, c’est pourquoi ils ont décidé de choisir certains de leurs héros les plus forts lors du premier match contre Nigma. Kuro et ses coéquipiers ont décidé d’essayer le fameux combo Weaver et IO, qui s’est avéré efficace.

Bien qu’ils se soient plutôt bien débrouillés, Puck et Monkey King de LGD étaient trop forts pour être traités. Les deux héros ont réussi à accumuler beaucoup d’objets relativement rapidement, ce qui était exactement ce dont PSG.LGD avait besoin. Après une série de combats en équipe, les Chinois ont livré leur coup de poing et se sont concentrés sur le deuxième match.

Nigma a essayé d’utiliser IO pour la deuxième fois de la série, mais PSG.LGD était prêt et a choisi un repêchage vraiment solide. Comme prévu, l’étape de laning a joué en leur faveur, ce qui leur a permis de participer à de nombreux combats en équipe. Même si Nigma avait Alchemist dans son projet, ils n’ont pas pu suivre leurs adversaires chinois, c’est pourquoi ils ont perdu après seulement 32 minutes.

Nigma vs AS Monaco Gambit

Les fans de Nigma espéraient voir leur équipe préférée gagner au moins une série, mais malheureusement, cela ne s’est pas produit. Bien qu’ils aient été considérés comme les favoris, ils n’ont pas pu s’imposer face à la formation agressive de l’AS Monaco Gambit.

Dans le premier match, Nigma a décidé de choisir des héros qui leur permettaient d’avoir des combats d’équipe vraiment forts. Malheureusement, Gyrocopter et Death Prophet n’étaient pas suffisants pour arrêter la Terrorblade de Gambit. Outre le portage mortel, l’équipe de SIC avait un autre héros fort – Enigma. Amer « Miracle- » Al-Barkawi et le reste de son équipe ont essayé de faire face à Black Hole, mais leurs efforts n’ont pas été suffisants.

Suite à la défaite, Nigma a décidé d’obtenir l’un des meilleurs héros de Miracle – Morphling. Le prodige de Dota 2 a prouvé à de nombreuses reprises qu’il pouvait porter son équipe, mais malheureusement, Gambit n’a pas permis que cela se produise.

Ils ont encore une fois eu Enigma et Tusk, mais au lieu de choisir TB, l’équipe de SIC a décidé de donner une chance à Drow Ranger. Même si leur alignement ne semblait pas si dangereux sur le papier, il a réussi à gagner facilement l’étape de laning et lentement mais régulièrement boule de neige hors de contrôle.

Outre Batrider, les gagnants de TI 7 n’avaient aucun moyen d’attraper le satané Drow, c’est pourquoi le héros a pu infliger des tonnes de dégâts. En conséquence, Gambit a gagné un avantage significatif et a finalement remporté la série.

Nigma a terminé la journée sans gagner un seul match. Ce qui signifie qu’il est probablement temps d’apporter des modifications.

Restez à l’écoute pour plus de couverture quotidienne de ONE Esports Singapore Major 2021!