Major de Singapour; Jour 2, Stream A Recap

L’action se réchauffe le jour 2 du Singapore Major.

La deuxième journée du Singapore Major a livré des matchs intenses, des bouleversements et des piétinements alors que les équipes se frayent un chemin vers la phase de groupes de l’événement. Le Stream B du jour a fourni des matchs plus excitants et un bris d’égalité surprise aussi!

Si vous avez manqué l’une des séries hier, retrouvez nos récapitulatifs du Stream A et du Stream B.

Vici Gaming contre l’équipe Nigma

L’équipe Nigma, avec une faible performance au Jour 1, a débuté le Jour 2 contre l’une des équipes les plus performantes du Jour 1, Vici Gaming. L’équipe avait des problèmes de couloir et de synergie d’équipe depuis le jour 1 alors que son joueur de position 3 Ivan « MinD_ContRoL » Ivanov était incapable de jouer en raison de problèmes de santé et a été remplacé par Roman « rmN- » Paley. L’équipe Nigma, le jour 1, a essayé d’échanger les rôles entre Kuro «KuroKy» Salehi Takhasomi et rmN – mais cela n’a pas fonctionné comme prévu. Alors que le jour 2, dans la première série, ils ont décidé de choisir des héros dominants.

Dans le premier match, l’équipe Nigma a trouvé le premier sang sur le héros ennemi en position 1 avant l’apparition de la première rune. Ils ont pris un bon départ mais VG a fait en sorte que le match reste égal jusqu’à neuf minutes. VG a commencé à jouer de manière agressive après la 9e minute lorsque Zeng « Ori » Jiaoyang sur Storm Spirit s’est senti à l’aise avec son niveau et ses objets à mi-chemin. Étonnamment, dans les quatre minutes suivantes, VG a obtenu une avance de 5000 or. Après cela, Nigma ne pouvait plus pousser malgré le fait d’avoir le Prophète de la mort dans leur projet. Ils ont essayé de gank et de faire quelques jeux, mais tout a échoué car Storm Spirit était bien cultivé et suffisamment mobile pour contrer tout gank. Bientôt, vers la 33e minute, Nigma a perdu son trône et le match.

Le match 2 a été une surprise pour les fans car beaucoup d’entre eux ne s’attendaient pas à ce que Nigma remporte le match. Vici Gaming a décidé de jouer avec une configuration agressive à trois voies mais n’a pas réussi à prendre l’avantage. Le héros de la voie de sécurité de Nigma, Razor, a réussi à sécuriser la ferme et à créer un élan pour l’équipe. Nigma a pris le contrôle complet du jeu après avoir acheté un BKB en position 1 et 2. Même si VG a fait de son mieux pour revenir, il n’a pu échanger que quelques attaques décisives et se défendre un peu. Ils n’ont jamais été capables de pousser.

Team Liquid contre AS Monaco Gambit

L’équipe Liquid, avec une performance de 4-0 le jour 1, était la favorite de cette série. Pourtant, ils ont été accueillis par une performance incroyable de Gambit et ont perdu la série par 0-2.

Dans le premier match, Liquid a eu une bonne phase de laning mais n’a pas pu se convertir en avance au milieu du match. Liquid est généralement une équipe agressive mais c’était la première série dans laquelle les adversaires étaient plus agressifs. Les ganks constants de Gambit autour de la carte n’étaient pas attendus par Team Liquid. Team Liquid avait cruellement besoin de BKB sur leurs cœurs mais il était déjà trop tard quand ils l’ont obtenu. D’un autre côté, le Juggernaut de Gambit et Lina ensemble étaient presque imparables.

Dans le jeu 2, la décision de Gambit de jouer IO en tant que héros de position 1 s’est avérée être la décision du jour. En fait, il a remporté les quatre matches disputés par les équipes aujourd’hui en position 1. Le score de Tayirov «rêve» Kiyalbek sur IO était de 14/0/8, ce qui a complètement dépassé Liquid. L’un des héros préférés de Liquid, Lone Druid pour Maximilian «qojqva» Bröcker, a échoué et n’a pas pu dominer le match. Le plus gros problème avec le projet était que les trois cœurs de Liquid, Lone Druid, Ursa et Mars, étaient des héros à HP élevés qui étaient facilement contrés par les dégâts en pourcentage que la capacité de Underlord Firestorm et la capacité de Phoenix Sun Ray fournissent. En plus de cela, Liquid n’avait pas assez de désactivations.

PSG.LGD contre T1

T1, avec une performance de 0-6 dès le jour 1, devait sûrement perdre contre le PSG.LGD très constant. Mais au moins, on attendait d’eux qu’ils se battent durement. Étonnamment, ils se sont battus dur, malgré un mauvais repêchage lors des deux matches.

Dans le jeu 1, le draft de T1 était sans aucun type de synergie et n’a même pas contré les héros ennemis. C’était l’un des pires brouillons des wildcards. Ils ont joué un héros alchimiste avide comme support tout en choisissant des héros de position 1, 2 et 3. Leur position 1 Gyrocopter a été forcé d’acheter des objets durables au lieu d’objets endommagés, car il n’y avait pas de héros puissants ou durables pour T1. D’un autre côté, ils n’avaient pas de synergie ganking, donc les héros ennemis comme Ancient Apparition cultivaient également en plein air sans se soucier de se faire tuer. Avec un contrôle total de la carte, des désactivations, des dégâts élevés et des contre-choix, PSG.LGD a détruit T1 de manière convaincante.

Dans le match 2, l’avidité de T1 en draft n’a vu aucune limite car ils ont choisi Enigma pour la dernière fois en position 4. Généralement, il est préférable de choisir un draft d’avantage en début de partie contre un adversaire extrêmement fort, mais T1 avait apparemment d’autres plans. T1 a de nouveau décidé de choisir moins de héros désactivés qui ont détruit leur capacité de combat en équipe. Il n’y avait pas de capacité de désactivation complète du côté de T1 à l’exception du trou noir d’Enigma.

Sans surprise, Clockwerk de PSG.LGD n’a pas laissé Enigma farm jungle efficacement tout en supprimant tout espoir d’obtenir un Blink Dagger et un BKB rapides. Cela a forcé Enigma à acheter Aether Lens comme premier objet, BKB comme deuxième et Blink Dagger comme troisième à 32 minutes du jeu, ce qui était déjà trop tard, car les héros ennemis étaient très cultivés. Le héros principal de PSG.LGD, Monkey King, est resté en sécurité alors qu’ils ont attrapé Aegis pour lui à deux reprises. Pour cette raison, il a pu dominer le jeu.

PSG.LGD contre Vici Gaming

Deux des équipes chinoises les plus puissantes se sont affrontées dans l’une des séries les plus régulières de la journée. Ce match valait vraiment la peine d’être regardé à chaque minute. Après s’être inspiré du match Gambit vs Liquid, PSG.LGD a décidé de choisir IO comme noyau de la voie de sécurité. Dans tous les matchs professionnels disputés par LGD au cours des deux derniers mois, une seule fois, ils avaient choisi IO comme noyau de leur voie de sécurité. C’était contre EHOME, il y a neuf jours.

Dans le jeu 1, Vici Gaming, en revanche, a choisi Troll Warlord qui est un portage fiable contre un IO ennemi. Incroyablement, le jeu est resté neutre jusqu’à 35 minutes. Ici, un combat de Roshan a été le premier cas où l’équipe de Vici Gaming a été effacée. Ce tournant a assuré une avance massive de 15 000 or pour LGD. Vici Gaming n’a pas pu faire un retour après cela.

Dans le match 2, de la même manière que lors du premier match, les deux équipes ont joué aussi bien jusqu’à un autre grand combat de Roshan. Aux 24 minutes, Vici Gaming a perdu trois héros dans le combat de Roshan et Aegis a été sécurisé par l’IO de LGD. Comme le brouillon de LGD avait moins de temps de recharge sur leurs capacités, ils ont pu attaquer instantanément après avoir remporté le combat de Roshan. Ils ont obtenu une avance de 5 000 or dans les quelques minutes qui ont suivi. Une performance incroyable de Cheng «NothingToSay» Jin Xiang sur Mars ne les a pas seulement aidés à obtenir des éliminations en début de partie, mais les a également aidés à inverser un combat 2v4 à 30 minutes. Dans ce combat, ils ont perdu un seul de leurs héros et ont tué tous les héros ennemis. En dépit d’échanger quelques victoires pour les prochaines minutes, LGD a progressivement augmenté son avance et a assuré le match.