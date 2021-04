Major de Singapour, Playoffs, UB Finals, LB Round 3 & 4

Alors que le Major de Singapour se termine vers sa fin, nous assistons à une finale fulgurante et à des matchs intéressants dans les Lower Brackets.

La finale du Upper Bracket était une démonstration pure des compétences et de l’engagement d’Evil Geniuses et de LGD Gaming. Le Round 3 des Lower Brackets a vu Team Secret affronter la fierté de SEA, Neon Esports. La deuxième série de matchs de la troisième manche était entre Invictus Gaming et Thunder Predator. La quatrième manche a également été un affichage fascinant du gameplay de premier ordre des gagnants de la troisième manche.

Team Secret vs Neon Esports

Le premier jeu a vu Secret prendre rapidement les devants avec des choix comme Bristleback et Death Prophet. À environ 30 minutes, ils avaient une avance de 4k sur Neon. Au fur et à mesure que le jeu progressait, Neon semblait avoir beaucoup de problèmes à prendre des combats d’équipe favorables et a été choisi par Secret à plusieurs reprises. Avec autant d’avantages, Secret a remporté le premier match.

Le deuxième match a vu Neon traîner dans les premières minutes. Cependant, deux combats près de la barre des 10 minutes ont changé les choses pour eux. La perte d’élan initial de Secret ne leur a pas beaucoup enlevé, et le jeu était encore très dans la balance. Il ne fallut que 20 minutes environ lorsqu’un combat massif entre Secret et Neon se transforma en faveur de ce dernier. Le combat a abouti à un ramassage Aegis de Neon le convertissant en une victoire assurée.

Le troisième match décisif dura une heure. Bien que la différence d’or en début de partie ne soit pas significative, Secret contrôlait totalement la partie. Une charge douteuse des ténèbres de Spirit Breaker sur l’équipe OB Neons a forcé l’équipe à mener des combats dangereux. Erin Jasper «Yopaj» Ferrer, qui jouait Windranger pour Neon, a continué à trouver des sélections pour garder son équipe dans le match. Un rapide Roshan à environ 20 minutes a aidé Neon à se battre et à pousser pour des objectifs. Le jeu s’est bien déroulé, mais Secret a accéléré le rythme avec une valeur nette décente sur Troll Warlord et Death Prophet.

Neon a refusé d’abandonner, et même après un déficit d’or de plus de 25k, l’équipe a cherché à prendre toutes les victoires possibles. Dans l’ensemble, le rachat et la performance de Neon ont été excellents, mais une seule équipe pouvait aller de l’avant dans le tournoi, et c’est Secret qui a finalement remporté le dernier match.

Invictus Gaming contre Thunder Predator

Les trois matchs entre Invictus Gaming et Thunder Predator ont été courts et rapides. Le premier match est allé en faveur de Thunder avec un score de 19-11. Juggernaut et Death Prophet sont les héros les plus fortunés de Thunder.

Le deuxième match était le moment de la vengeance pour IG, et l’équipe a clôturé le jeu avec peu ou pas d’espace pour que Thunder rebondisse. Avec des choix comme Puck, Troll Warlord et Crystal Maiden, IG a complètement écrasé le deuxième match. Invictus a gagné par un score énorme de 31-5.

Le troisième match a duré environ 35 minutes. IG a choisi des héros comme Troll Warlord, Storm Spirit et Kunkka. Thunder aligné avec Void Spirit, Wraith King et Pangolier. Avec une différence significative dans la valeur nette des deux courses, IG a remporté le match avec un score de 28-11 et s’est qualifié pour la ronde 4.

Evil Geniuses contre PSG.LGD

Le premier match a débuté avec un tempo élevé et un score favorable pour Evil Geniuses. Avec de nombreuses petites escarmouches se déroulant autour de la carte, EG était en hausse de 3k d’or à 15 minutes. Des choix comme Razor sur Artour «Arteezy» Babaev se sont révélés excellents contre le roi des singes de Wang «Ame» Chunyu. EG a continué à gagner des combats et après avoir transformé son avantage en objectifs, l’équipe a terminé le premier match comme une victoire.

Grâce à un jeu brillant d’Arteezy, le deuxième match est devenu la faveur d’EG en début de partie. À environ 15 minutes, l’équipe nord-américaine était 4k or au-dessus de la valeur nette sur LGD. Cependant, un combat dans la fosse Roshan a changé la dynamique du jeu pour LGD. Ame a pris un triple kill, mettant l’alchimiste d’EG dans le combat. Ame a ramassé l’Aegis. Peu de temps après le combat, LGD a utilisé Smoke of Deceit pour forcer un gank, qui s’est transformé en un grand combat pour l’équipe chinoise.

EG était dans une situation désastreuse et Arteezy a décidé d’acheter une Divine Rapier environ 30 minutes après le début de la partie. Un combat perdu pour EG a eu lieu autour de 34 minutes, où ABED a sauvé la Rapière d’Arteezy. Cependant, EG a dû se battre dès que LGD tentait de prendre Roshan. C’était le dernier combat mené par EG dans le jeu, alors qu’ils perdaient Alchemist, laissant tomber à nouveau la Rapier. EG a appelé « Good Game » immédiatement après la bagarre.

Le troisième et dernier match entre les deux finalistes a débuté avec un avantage pour EG. L’équipe nord-américaine avait choisi un repêchage de début de partie comprenant des héros comme Bloodseeker, Earth Spirit, Beastmaster et Storm Spirit. Alors que LGD avait des héros comme Phantom Assassin, Death Prophet et Pangolier. Le match avait un score bas mais était en faveur de EG avec une avance d’environ 3k d’or à 20 minutes. Bien que LGD ait fait cultiver son Phantom Assassin, l’équipe n’avait pas la capacité de se battre autour de leur portage et de fermer EG. L’équipe de Tal «Fly» Aizik a continué à prospérer dans les combats d’équipe et les a convertis en objectifs pour remporter les finales Upper Bracket.

Team Secret vs Invictus Gaming

Le premier match entre Team Secret et Invictus Gaming a abouti à une victoire convaincante 14-34 pour la partie chinoise. IG a rédigé une puissante combinaison de héros avec IO, Windranger, Ursa et Abaddon. Secret n’avait aucune réponse à la gamme de héros anti-force d’IG avec leur alchimiste, Kunkka et Tusk qui luttaient dans le jeu.

Tout le monde s’attendait à ce qu’une équipe solide comme Secret rebondisse dans le deuxième match. Cependant, IG a prouvé qu’ils n’accepteraient pas la défaite. Bien que Secret ait eu un bon début de match, IG a transformé le match en un combat d’équipe, qui a eu lieu autour de 20 minutes. Secret avait l’air de revenir dans le match avec un Roshan à 25 minutes, mais ce n’était pas suffisant. IG a remporté le match 17-26 pour se qualifier pour les finales Lower Bracket.