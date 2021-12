Major Labels annonce une recommandation de 83 millions de dollars en dommages-intérêts dans le costume FLVTO.biz

Crédit photo : David Veksler

Début octobre, les majors ont réclamé près de 83 millions de dollars de dommages et intérêts à FLVTO.biz et 2conv.com. Maintenant, un juge fédéral a officiellement recommandé que les rippers russes soient obligés de payer l’intégralité de la somme.

Pour récapituler la bataille juridique de plusieurs années entre les majors et FLVTO.biz (ainsi que 2conv.com et le propriétaire des plates-formes, Tofig Kurbanov), la RIAA en 2018 a visé les géants du stream-ripping dans une plainte fermement formulée . Et tandis que de nombreux observateurs anticipaient une victoire rapide des plaignants, un juge a finalement rejeté l’action, invoquant un manque de compétence sur les défendeurs basés en Russie.

Une cour d’appel a par la suite annulé la décision, à quel point FLVTO.biz a fait valoir que la RIAA devrait être obligée de mener la poursuite en Russie. Et une requête ultérieure de la Cour suprême (compte tenu des questions juridictionnelles uniques soulevées par l’affaire), ainsi que d’autres efforts de rejet, n’ont pas réussi à produire le résultat souhaité pour les convertisseurs YouTube en MP3.

Ces derniers ont finalement été sommés de divulguer les journaux de données des utilisateurs, y compris leurs emplacements, leurs adresses IP et les vidéos YouTube à partir desquelles ils ont téléchargé l’audio. En juillet, l’avocat de FLVTO.biz s’est retiré de l’affaire, indiquant que son client n’avait pas l’intention de coopérer avec la découverte, et début octobre a rendu un jugement par défaut contre les services de stream-ripper – qui ont complètement cessé de fonctionner aux États-Unis.

Comme mentionné au début, un juge fédéral a formellement recommandé que les défendeurs soient condamnés à payer près de 83 millions de dollars pour leur prétendue violation du droit d’auteur.

Dans un mémorandum de 30 pages à l’appui d’une demande de dommages-intérêts, la RIAA a demandé spécifiquement 50 000 $ pour chacune des 1 618 œuvres que les rippers en question auraient enfreint, soit 80,90 millions de dollars. En plus de cette tranche de plusieurs millions de dollars, les majors ont demandé 1 250 $ pour chaque acte « de contournement des mesures technologiques de YouTube », soit un total (comme indiqué initialement) de 82 922 500 $.

Et dans un nouveau communiqué, qui a été envoyé par courrier électronique à DMN, l’organisation commerciale de l’industrie de la musique a révélé que la juge d’instance américaine Theresa Carroll Buchanan avait donné son feu vert à la demande de 82 922 500 $ en dommages-intérêts statutaires (ainsi que des frais juridiques). Selon le document correspondant (qui a été inclus avec le communiqué), le juge a également recommandé que le tribunal prononce une injonction permanente contre les accusés stream-ripper.

Ladite injonction permanente interdirait, entre autres, aux stream-rippers de « violer directement ou indirectement » les œuvres protégées des majors ou de contourner la technologie de « chiffrement à roulement » de YouTube.

Il ne semble pas que le juge ait adopté la demande de la RIAA (dans le mémorandum susmentionné) pour la propriété des noms de domaine des stream-rippers, et le juge de district américain Claude Hilton doit encore examiner et approuver la recommandation. Bien sûr, même si le juge Hilton approuve les quelque 83 millions de dollars de dommages et intérêts, on ne sait pas exactement comment la RIAA s’y prendra pour collecter le capital.