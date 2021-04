Major League Baseball Strikes Out – Ben Garrison Cartoon ⋆ .

Boycottez la MLB

L’État de Géorgie a une nouvelle loi sur l’identification des électeurs que les médias traditionnels ont jugée «controversée». Il ne devrait y avoir aucune controverse à ce sujet. Il est tout simplement logique de demander des preuves aux électeurs – surtout si cela se fait par la poste – afin d’éviter la fraude électorale. Les socialistes démocrates sont indignés de manière prévisible parce que c’est ainsi qu’ils ont l’intention de continuer à gagner les élections – par une tricherie flagrante. China Joe a dansé une colère verbale à propos de la nouvelle loi et a déclaré que c’était «Jim Crow sous stéroïdes». Hyperbole beaucoup, Joe?

Ensuite, la Major League Baseball est arrivée à la plaque en se balançant.

Ils ont menacé de déplacer leur match des étoiles hors de Géorgie.

Swing et une miss!

Le président Trump les a appelés. Il ne sait que trop bien comment fonctionnent les socialistes démocrates – ils ont volé de manière flagrante l’élection présidentielle par la fraude électorale – en particulier l’escroquerie du vote par correspondance qui a permis au régime Biden de prendre le pouvoir. Trump a exhorté ses partisans à boycotter la « culture de l’annulation du réveil » dans laquelle de nombreuses grandes entreprises sont désormais engagées. Il s’agit notamment de sociétés telles que Coca-Cola. Ils ont les yeux avides sur le grand marché chinois. Par conséquent, Coke fera ce que veulent les Chicom – et cela aide à l’élection de communistes partageant les mêmes idées ici en Amérique. Coke, avec Delta Airlines, emploie de nombreux Noirs dans la région d’Atlanta, d’où leur signalisation vertueuse pompeuse, mais ne le fait pas Delta demande un identifiant de ceux qui montent à bord de leurs avions?

Et maintenant, il a été révélé que la Major League Baseball exige que les fans présentent une pièce d’identité avec photo afin de récupérer leurs billets réservés pour le match des étoiles.

C’est une évolution inquiétante lorsque la grande entreprise s’aligne sur le grand gouvernement – dans ce cas, le Parti socialiste démocrate illégitime et sa marionnette, Biden. Lorsque les intérêts des entreprises et du gouvernement se mélangent, cela s’appelle le fascisme et c’est ce que nous sommes en train de devenir – un pays fasciste. Par exemple, Big Pharma veut gagner des milliards grâce aux vaccinations, c’est pourquoi le grand gouvernement s’assure que les vaccinations sont obligatoires.

Nous sommes obligés de montrer une pièce d’identité à chaque tournant et maintenant ils veulent que nous ayons une nouvelle pièce d’identité connue sous le nom de «passeport de vaccination» juste pour que nous puissions nous réunir (premier amendement) et nous déplacer librement (quatrième amendement).

Pourtant, les identifiants des électeurs ne sont pas nécessaires pour voter?

Il est temps de boycotter les entreprises qui tentent d’influencer les opinions politiques. Nous devons revenir sur eux. Arrêtez de consommer des produits à base de coke, qui font plus de mal aux Noirs à cause du diabète que tout ce que les républicains pourraient faire.

Arrêtez de voler en Delta.

Arrêtez de regarder la NBA sous contrôle chinois.

Arrêtez de regarder les joueurs de guerriers de la justice socialiste qui composent la NFL agenouillée.

Arrêtez de regarder la Major League Baseball.

Les démocrates sont des hypocrites sur les stéroïdes.

—Ben Garrison