Majorie Taylor Greene compare l’effort de vaccination porte-à-porte de Biden aux « chemises brunes » nazies .

La représentante du GOP, Marjorie Taylor Greene, compare les efforts de porte-à-porte de l’administration Biden pour faire vacciner davantage de personnes contre le COVID-19 aux «chemises brunes» de l’ère nazie et affirme que le gouvernement fédéral ne peut pas forcer les gens à participer à une expérience humaine.

Taylor a fait la comparaison après que la Maison Blanche Biden a déclaré mardi qu’elle se lancerait dans un effort de porte-à-porte pour faire vacciner les Américains – car la nouvelle variante du virus, connue sous le nom de delta, se propage aux États-Unis, et le président Biden s’efforce d’atteindre son objectif de 70 % des adultes américains recevant au moins une vaccination au début du mois de juillet.

” Biden poussant un vaccin qui n’est PAS approuvé par la FDA montre que le Covid est un outil politique utilisé pour contrôler les gens “, a écrit Greene sur Twitter. “Les gens ont le choix, ils n’ont pas besoin que vos chemises médicales brunes se présentent à leur porte pour commander des vaccinations.”

La membre du Congrès de première année de firebrand plus tôt cette année a fait référence à l’holocauste en parlant du mandat du masque de Capitol Hill, un commentaire pour lequel elle s’est excusée.

Le terme chemises brunes fait référence à un groupe paramilitaire qui a aidé Hitler et les nazis à prendre le pouvoir dans les années 30 et 40 et dont les membres portaient des uniformes marron.

“Vous ne pouvez pas forcer les gens à faire partie de l’expérience humaine”, a également déclaré Greene, de Géorgie.

