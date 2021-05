MajorManiak remplace la précision sur la gamme de départ du Minnesota ROKKR

ROKKR fait un autre mouvement d’alignement, voyant l’homme des glaces déplacé vers le banc.

Minnesota ROKKR est une équipe qui n’a pas eu peur de faire des changements cette année dans la Ligue Call of Duty. Leur décision de faire entrer la recrue, Standy, a très bien fonctionné et ROKKR avait l’air bien amélioré. Cependant, leurs performances à l’étape 3 ne se sont pas du tout déroulées comme prévu et le Minnesota s’est retrouvé à chuter au classement. Pour contrer cela, ROKKR a décidé de ramener Michael “MajorManiak” Szymaniak dans la formation de départ et de mettre au banc Lamar “Accuracy” Abedi.

La glace fond

Accuracy, également connu sous le nom de Iceman, se verra désormais sur le banc du Minnesota ROKKR. On ne sait pas encore s’il rejoindra une équipe de Challengers comme l’a fait MajorManiak. Cependant, il serait sans aucun doute un atout précieux pour toute liste. La précision a eu du mal à l’étape 3, et de nombreux fans seront tristes de le voir passer sur le banc, mais ce sont les prouesses SnD de MajorMaiak que les entraîneurs ont mis en cause.

Le retour du major

Après avoir été mis au banc par Minnesota ROKKR, MajorManiak a rejoint uT Crew dans la scène des Challengers. Alors qu’ils ont placé T16 dans leur première Challengers Cup, ils se sont qualifiés et ont remporté la 3e étape Élite, avant de jouer T6 à la Coupe 13, et deuxième au dernier Challengers Open. MajorManiak a été une grande partie du succès récent de uT Crew, et ils seront déçus de le voir partir.

Minnesota ROKKR sera de retour en action au début de l’étape 4 le 27 mai, ils ont donc plus qu’assez de temps pour s’entraîner à nouveau avec MajorManiak.

