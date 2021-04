Majorque a battu Leganés 1-0 à domicile

04/01/2021

À 21:21 CEST

le Majorque a gagné 1-0 contre Leganes lors du match disputé ce jeudi au Estadi de Son Moix. Les deux équipes revenaient sur le terrain après trois mois de suspension en raison de la crise du coronavirus. le Majorque Il a affronté le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre le CF Fuenlabrada par un score de 4-1. Quant à l’équipe visiteuse, le Leganes a récolté un nul à un contre le Almeria, ajoutant un point lors du dernier match organisé dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe majorquine est deuxième, tandis que le Leganes il est cinquième à la fin du match.

La première équipe à marquer a été la Majorque, qui a ouvert le score avec un but de Raillo à la 26e minute, avec ce résultat, la première moitié du match s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un résultat 1-0.

Le technicien de la Majorque, Luis Garcia, a donné accès au champ à Aleksandar Sedlar, Amath Ndiaye, Alvaro Gimenez et Brian Cufre remplacer Iddrisu Baba, Jordi Mboula, Abdon et Antonio Sanchez, tandis que du côté du Leganes, Asier Garitano remplacé Juan Muñoz, Kevin Bua, Borja Baston, José Arnaiz et Javier Eraso pour Sergi Palencia, Ruben Pardo, Robert Ibáñez, Sabin mérinos et Roberto Rosales.

L’arbitre a sanctionné six joueurs avec un carton jaune, trois pour les locaux et trois pour les visiteurs. De la part des habitants, la carte est allée à Iddrisu Baba, Raillo et Oliván Martin et par les visiteurs de Sergi Palencia, Ruben Pardo et Kenneth Omeruo.

Avec 64 points, le Majorque de Luis Garcia se situait à la deuxième place du tableau général à la fin du match, occupant une place de promotion directe en Première Division, tandis que l’équipe dirigée par Asier Garitano il a été placé à la cinquième place avec 54 points, à la place de l’accès aux éliminatoires de promotion en Première Division.

Le lendemain de la compétition, le Majorque jouera contre Les palmiers à la maison, tandis que le Leganes affrontera dans sa querelle contre le Sabadell.

Fiche techniqueMajorque:Manolo Reina, Joan Sastre, Franco Russo, Raillo, Oliván Martín, Jordi Mboula (Amath Ndiaye, min 69), Salva Sevilla, Iddrisu Baba (Aleksandar Sedlar, min 69), Antonio Sanchez (Brian Cufre, min 89), Dani Rodríguez et Abdón (Álvaro Giménez, min.72)Leganes:Asier Riesgo, Roberto Rosales (Javier Eraso, min.72), Sergi Palencia (Juan Muñoz, min.46), Sergio Gonzalez, Kenneth Omeruo, Javier Hernández Carrera, Gaku Shibasaki, Luis Perea, Rubén Pardo (Kevin Bua, min.46) ), Sabin Merino (José Arnaiz, min 61) et Robert Ibáñez (Borja Bastón, min 60)Stade:Estadi de Son MoixButs:Raillo (1-0, min. 26)