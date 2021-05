Majorque accueille Alcorcón lors de la trente-neuvième journée

15/05/2021 à 20:46 CEST

Dimanche prochain à 20h45 se jouera le match du trente-neuvième jour de la deuxième division, qui mesurera à Majorque et à Alcorcón dans le Visite Majorque.

le Majorque Il affronte le trente-neuvième jour du tournoi avec le désir de surmonter sa position après avoir dessiné le dernier match joué contre le Malaga. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 21 des 38 matchs disputés à ce jour en deuxième division et cumulent un chiffre de 25 buts encaissés contre 47 en faveur.

Du côté des visiteurs, le Alcorcón a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Les palmiers lors de leur dernière rencontre, pour qu’ils arrivent au match avec l’illusion de récupérer les points qui ont été laissés pour compte. Avant ce match, le Alcorcón il avait gagné dans 11 des 38 matchs disputés en deuxième division cette saison et compte 29 buts marqués contre 39 buts reçus.

En référence à la performance locale, le Majorque Il a gagné 12 fois, a été battu quatre fois et a fait match nul trois fois en 19 matchs disputés jusqu’à présent, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats positifs. Aux sorties, le Alcorcón a un bilan de quatre victoires, huit défaites et sept nuls en 19 matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade de la Majorque pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés par le passé au stade de la Majorque et le bilan est de cinq victoires, une défaite et un nul en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont un total de cinq matchs d’affilée sans perdre contre ce rival en deuxième division. Le dernier match auquel ils ont joué Majorque et le Alcorcón Dans cette compétition, elle a eu lieu en octobre 2020 et s’est terminée sur un résultat de 0-2 pour les locaux.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la deuxième division, nous pouvons voir qu’entre les Majorque et le Alcorcón il y a une différence de 30 points. L’équipe de Luis Garcia il se classe deuxième avec 72 points sur son tableau de bord. Quant au rival, le Alcorcón, est en dix-septième position avec 42 points.