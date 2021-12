Majorque accueillera le championnat d’Espagne de cyclisme sur route

20/12/2021 à 18h45 CET

Majorque a été désignée comme site du Championnat d’Espagne de cyclisme sur route élite et sub’23 les 24, 25 et 26 juin 2022, en contre-la-montre et en ligne.

L’annonce du Championnat a été rendue publique ce lundi coïncidant avec le gala du 125e anniversaire de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears.

Le directeur général des sports du gouvernement des îles Baléares, Carles Gonyalons, était présent à l’événement ; le ministre du Tourisme et des Sports du Consell de Mallorca, Andreu Serra ; le président de la Fédération royale espagnole de cyclisme, José Luis López Cerrón ; et le président de la Fédération de cyclisme des îles Baléares, Fernando Gilet ; en plus de l’actuel double champion d’Espagne, Mavi García, et d’anciens cyclistes tels que Toni Tauler, Vicente Reynés ou Miquel Alzamora.