Majorque, avec la défense à damiers contre le Real Madrid

in

20/09/2021

Le à 13:01 CEST

.

Majorque n’a que quatre défenseurs ce lundi : Jaume Sastre, Martin Valjent, Brian Oliván et Jaume Costa, pour le match qui affrontera mercredi le leader de la Liga, le Real Madrid, au stade Santiago Bernabeú.

Si l’un d’eux est blessé, le technicien Place Luis García devra improviser, encore une fois, pour structurer un mur de soutènement avec garanties dans l’une des visites les plus compliquées de la saison pour les îles Baléares. Il est possible que le footballeur de la filiale Josep Gayá parmi les plans de l’entraîneur et prendre quelques minutes, même si c’est peu probable car il n’a pas encore fait ses débuts avec la première équipe.

Une série de blessures a été amorcée avec le groupe vermillon, avec une force particulière dans l’axe de l’arrière, ce qui a causé que L’Argentin Franco Russo, le Serbe Alexandar Sedlar et l’Espagnol Antonio Raíllo ne peuvent pas jouer. Le dernier à tomber était l’arrière droit Pablo Maffeo lors du match nul (0-0) ce dimanche contre Villarreal à Son Moix.

L’entraîneur majorquin a dû improviser une ligne défensive devant le “sous-marin jaune”, et a placé un arrière gauche Brian Oliván à côté de Valjent, une circonstance qui Cela a conduit aux débuts de Costa. Sur l’aile droite, il a aligné Sastre à la place du blessé Maffeo. Oliván a plus que rempli sa mission et il était l’un des joueurs exceptionnels de l’équipe, selon García Plaza.

L’entraîneur madrilène il espère récupérer certains de ses joueurs au Bernabeú, mais il est pessimiste : “Plus ou moins milieu de terrain en avant je suis clair, il y aura des rotations, mais je dois donner un tour à la défense car c’est compliqué, ils sont forts (le bloc défensif qui a mis fin au jeu) et j’espère qu’ils tiennent le coup“, a déclaré García Plaza après le match nul contre Villarreal.