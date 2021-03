Majorque B ajoute trois points après avoir battu Esporles à domicile (3-0)

28/03/2021 à 20:57 CEST

Le Majorque a signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Esporles pendant le match joué dans le Fils Bibiloni (Antonio Asensio) ce dimanche, qui s’est terminé sur un score de 3-0. Le Majorque B visaient à améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 0-1 lors du match précédent contre les Formentera. Concernant l’équipe visiteuse, le Esporles il a été battu par 1-4 lors du dernier match contre lequel il a joué Santanyi et accumulé six défaites consécutives dans la compétition. Avec ce résultat, l’ensemble Palmesan est cinquième, tandis que le Esporles il est onzième après la fin du duel.

Le match a commencé de manière favorable pour l’équipe locale, qui a débuté à la Fils Bibiloni (Antonio Asensio) avec un peu de Montalban, terminant la première mi-temps avec le résultat de 1-0.

Après la pause, en deuxième période, le but est venu pour lui Majorque B, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival avec un but de Bernard à 80 minutes. L’équipe de Palma a de nouveau marqué, augmentant les distances pour porter le score à 3-0 avec un but de Alonso dans la foulée, en 88, mettant fin au duel avec un score final de 3-0.

Le technicien de la Majorque, Julian Robles, a donné accès au champ à Alonso Oui Quiros remplacer James Oui Quintana, tandis que du côté du Esporles, Isidro Marin remplacé Croix, Ferrà, Père, Marc Sintes Oui Carbonell pour Daniel, Sebas, Jordi Pujol, Prendre et Ianis Ballester.

L’arbitre a averti Alonso Oui Quintana par le Majorque déjà Jordi Pujol, Plus cher Oui Carbonell par l’équipe d’esporlerí.

Avec ce bon affichage, le Majorque B il monte à 32 points dans la première phase de la troisième division et reste à la cinquième position du classement, occupant une place d’accès à la deuxième phase de qualification à la phase finale pour la deuxième division RFEF. Pour sa part, Esporles il reste à sept points, au lieu d’accéder à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF, avec laquelle il a atteint ce vingt et unième jour.

Le lendemain, l’équipe de Julian Robles fera face à Binissalem, Pendant ce temps, il Esporles d’Isidro Marín sera mesuré par rapport à Sant Rafel.

Fiche techniqueMajorque B:Riquelme, Quintana (Quiros, min.82), Martin, Santiago Llull, Marc, Fran, Albin, Bernardo, Jaime (Alonso, min.14), Montalbán et Javier LlabresEsporles:Xavi, Jordi Pujol (Papa, min 59), Ianis Ballester (Carbonell, min 80), Mascaro, Josete, Vidal, Tomas (Marc Sintes, min 80), Contreras, Sebas (Ferrà, min 59), Daniel (Cruz, min 14) et PitStade:Fils Bibiloni (Antonio Asensio)Buts:Montalbán (1-0, min. 45), Bernardo (2-0, min. 80) et Alonso (3-0, min. 88)