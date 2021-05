Majorque B marque les trois points à domicile après avoir dépassé Collerense (5-0)

09/05/2021 à 14:49 CEST

le Majorque consolidé une grande victoire après avoir battu 5-0 à Collerense pendant le match qui s’est déroulé dans le Fils Bibiloni (Antonio Asensio) ce dimanche. le Majorque B Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match joué contre le Manacor. Pour sa part, Collerense a dû se contenter d’un nul nul contre lui Santanyi. Avec ce résultat, l’ensemble Palmesan est le premier, tandis que le Collerense Il est cinquième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe de Palma, qui a débuté dans le Fils Bibiloni (Antonio Asensio) à travers un objectif de Javier Llabres à la 8e minute. Après un nouveau jeu, l’équipe locale a augmenté le score, qui s’est distancé au moyen d’un but de Galvez à la limite de la fin, dans le 47, concluant la première partie avec le score de 2-0.

La seconde moitié de la confrontation a commencé de manière positive pour le Majorque B, qui a prolongé les distances avec un peu de Bernard quelques instants après le début de la seconde mi-temps, à la 50e minute. L’équipe locale a de nouveau ajouté à la 65e minute avec un but de Fran. Plus tard, l’équipe de Palma a marqué, augmentant le score avec un but de Christian Makate à 79 minutes, mettant ainsi fin au duel avec un résultat final de 5-0.

L’entraîneur du Majorque a donné accès à James, Alberto Salido, Christian Makate, Enric Martinez Oui Santiago Llull pour Alonso, Luka Romero, Oscar Coll, Galvez Oui Martin, Pendant ce temps, il Collerense a donné le feu vert à Xavier, Santi, Robert Oui Alex Ebulabate, qui est venu remplacer Mauve, Garces, Gabi reus Oui Xisco.

Au total, sept cartons jaunes et deux cartons rouges ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Quiros, Luka Romero Oui Gayá, tandis que l’équipe visiteuse a été avertie avec du jaune à Gomez, Garces, Xisco Oui Ballester et avec du rouge à Coll Oui Gardien.

Pour le moment, le Majorque il obtient 48 points et le Collerense avec 30 points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la deuxième phase de la troisième division: le Collerense tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui Sant Rafel dans son fief, tandis que le Majorque B jouera contre SD Portmany en dehors de la maison.

Fiche techniqueMajorque B:Riquelme, Martin (Santiago Llull, min 65), Gayá, Fran, Quiros, Alonso (Jaime, min 49), Luka Romero (Alberto Salido, min 58), Óscar Coll (Cristian Makate, min 58), Galvez (Enric Martinez, min.58), Bernardo et Javier LlabresCollerense:José, Custodio, Ballester, Coll, Garcés (Santi, min.68), Xisco (Alex Ebulabate, min.74), Gomez, Gabi Reus (Roberto, min.68), Nacho Martínez, Romero et Cardeño (Xavier, min. 49)Stade:Fils Bibiloni (Antonio Asensio)Buts:Javier Llabres (1-0, min.8), Galvez (2-0, min.47), Bernardo (3-0, min.50), Fran (4-0, min.65) et Cristian Makate (5- 0, min 79)