Majorque B s’impose au stade de Collerense

17/04/2021 à 22:37 CEST

le Majorque a remporté une victoire contre Collerense 1-3 lors de leur premier match de la deuxième phase de la troisième division, qui a eu lieu ce samedi dans le Municipal Coll. Avec ce bon résultat, l’ensemble Palmesan est premier, tandis que le Collerense Il est cinquième à la fin du duel.

Le match a bien démarré pour l’équipe visiteuse, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Oscar Coll. Après cela, la première partie s’est terminée sur un score de 0-1.

Dans la seconde mi-temps, l’équipe locale a marqué un but, ce qui a mis les tables avec un but de Joseph à la minute 56. Mais plus tard, le Majorque B a pris de l’avance grâce à un peu de Javier Llabres à la 68e minute. L’équipe de Palmesan a rejoint à nouveau, augmentant les différences en établissant 1-3 au moyen d’un double de Oscar Coll à 72 minutes. Enfin, le jeu s’est terminé par un 1-3 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Collerense a donné accès à Gabi reus, Juli, Mauve, Chechu Arjona Oui Javi pour Santi, Xisco, Robert, Nacho Martinez Oui Gardien, Pendant ce temps, il Majorque a donné accès à Bernard, Christian Makate Oui James pour Montalban, Galvez Oui Alonso.

L’arbitre a donné un carton jaune à Xisco, Robert, Xavier, Gomez, Juli Oui Llabres par l’équipe locale déjà Riquelme, Fran, Albin, Marc, Bernard Oui Alonso par l’équipe de Palma.

Avec ce résultat, le Collerense reste avec 29 points et le Majorque obtient 41 points après avoir remporté le match.

Au cours du tour suivant, le deuxième de la deuxième phase de la troisième division, le Collerense jouera son match contre lui Sant Rafel à domicile. Pour sa part, Majorque B jouera dans son fief son match contre le SD Portmany.

Fiche techniqueCollerense:José, Xavier, Gomez, Xisco (Juli, min.72), Custodio (Javi, min.81), Nacho Martínez (Chechu Arjona, min.81), Llabres, Roberto (Cardeño, min.72), Santi (Gabi Reus , min.46), Romero et Agus NájeraMajorque B:Riquelme, Quintana, Fran, Marc, Santiago Llull, Alonso (Jaime, min 90), Albin, Óscar Coll, Montalbán (Bernardo, min 80), Galvez (Cristian Makate, min 89) et Javier LlabresStade:Municipal Coll d’en RebassaButs:Óscar Coll (0-1, min.45), José (1-1, min.56), Javier Llabres (1-2, min.68) et Óscar Coll (1-3, min.72)