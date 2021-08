Majorque clôture la pré-saison avec une victoire contre Cagliari

in

08/07/2021

Majorque a été proclamée ce samedi champion du Trophée de la Ville de Palma au stade Son Moix en battant Cagliari Calcio 1-0, de la Serie A italienne, avec un but de Dani Rodríguez en première mi-temps.

L’équipe des Baléares, qui fera ses débuts la semaine prochaine dans la Ligue de Santander contre le Real Betis à Palma, clôt la pré-saison avec six victoires contre Poblense, le FC Cartagena, l’UD Ibiza, Eibar, Brest et Cagliari, et une défaite contre Huesca.

Les Mallorcanistas sont apparus devant leurs fans à Son Moix avec seulement deux nouveautés par rapport à l’équipe qui a remporté la promotion en Première Division, à la fois sur les côtés : POpen Maffeo, prêté par Stuttgart, et Jaume Costa, ancien de Villarreal.

Le jeune de la filiale a joué au sommet Pablo Gálvez, fils de l’ancien attaquant de Majorque et Valence, José Gálvez, et les attaquants qui se battront pour la position de départ, Abdón Prats et Ángel Rodríguez, sont restés sur le banc.

Les sentiments laissés par Majorque étaient positifs. Il était supérieur à un Cagliari qu’il a eu beaucoup de problèmes pour déployer son jeu dans les différentes phases du match.

Avant le but de Dani Rodríguez (min. 39), l’équipe de Luis García avait déjà généré de bonnes occasions, un aspect dans lequel Jordi Mboula s’est démarqué sur l’aile droite.

L’équipe italienne, également en plein tournage, créé un petit jeu offensif. La meilleure opportunité a été un tir empoisonné de Pereiro auquel Manolo Reina a répondu correctement.

Le petit public qui a assisté à la présentation de son équipe a récompensé par des applaudissements plusieurs des actions de son équipe, notamment lorsqu’elles sont intervenues Dani Rodriguez et Salva Sevilla.

Les Cagliari cherchaient la cravate, avec Giovanni Simeone, fils de l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, Cholo Simeone, sur le terrain. Il a attaqué dans les dernières minutes et mis à l’épreuve la défense majorquine, qui a répondu correctement pour assurer la victoire une semaine avant les débuts en Liga contre le Real Betis.