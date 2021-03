Majorque défend son leadership contre le CF Fuenlabrada

28/03/2021 à 21h00 CEST

Lundi prochain à 21h00 se jouera le match de la trente et unième jour de la deuxième division, qui affrontera Fuenlabrada et à Majorque dans le Stade Fernando Torres.

Le CF Fuenlabrada arrive avec enthousiasme pour le trente et unième jour après avoir remporté la victoire en tant que visiteur dans le Stade municipal de Butarque par 0-2 contre Leganes, avec tant de Cristobal Marquez Oui Ruben Pulido Penas. De plus, les locaux ont gagné dans huit des 30 matches disputés à ce jour en Deuxième Division et cumulent un chiffre de 31 buts encaissés contre 32 en faveur.

Concernant l’équipe visiteuse, le Majorque a récolté un nul nul contre le Vrai Oviedo, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son tableau de bord devant CF Fuenlabrada. Sur les 30 matchs qu’il a disputés cette saison en deuxième division, le Majorque il en a remporté 18 avec un chiffre de 39 buts pour et 16 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le CF Fuenlabrada a réalisé des chiffres de deux victoires, trois défaites et 10 nuls en 15 matchs joués à domicile, de sorte que les visites au stade Stade Fernando Torres Ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. À la maison, le Majorque Il a un bilan de neuf victoires, une défaite et quatre nuls en 14 matchs joués, ce qui en fait un rival assez fort à l’extérieur que les locaux devront affronter.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la CF Fuenlabrada et les résultats sont d’une égalité en faveur de l’équipe locale. Le dernier match entre Fuenlabrada et le Majorque Cette compétition a eu lieu en janvier 2021 et s’est terminée par un match nul 2-2.

Actuellement, entre CF Fuenlabrada et le Majorque il y a une différence de 22 points dans le classement. Le CF Fuenlabrada il a 39 points dans la surface, se classant à la treizième place. Pour sa part, le Majorque Il est l’actuel leader de la deuxième division et a accumulé jusqu’à présent un total de 61 points.