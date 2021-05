Majorque est à la recherche d’un carambole de premier ordre

13/05/2021

Act. À 12 h 41 CEST

.

Majorque caresse la promotion en Première Division bien que pour y parvenir ce jour, ils devront attendre un carambolage à deux coussins qui inclurait une victoire pour lui contre Alcorcón et une autre pour le bas, Albacete, contre Almería, qui semble résigné à un promotion dont cinq sont des équipements de combat.

L’Espanyol, qui a certifié le dernier jour son retour dans l’élite, affronte cette finale du championnat avec la seule incitation à terminer en première position, ce qui vaudrait la peine de remporter deux des quatre matchs restants. Le premier est contre Carthagène, très en manque de points car au bord de la relégation, mais ces derniers jours, ils ont connu une amélioration notable.

Majorque veut aussi aller à Primera, à laquelle une victoire ce jour, si accompagnée d’une défaite d’Almería, pourrait lui donner son billet pour la catégorie la plus élevée. Ce ne sera pas facile car l’Alcorcón, qui a amélioré ses performances ces dernières semaines, espère donner la surprise de continuer à respirer de la relégation.

Albacete voit le salut plus loin, qui est à cinq points de la sortie de cette zone de danger et ce jour-là, il se compare à Almería, qui semble penser plus à la promotion qu’à ses véritables options de promotion directe. Pour l’équipe de La Mancha, le match est vital car une défaite les laisserait avec un pied et demi en deuxième B, tandis que pour l’équipe andalouse une victoire leur assurerait la troisième place.

Le combat pour la promotion est très serré. Entre le quatrième classé, Leganés, et le septième, Rayo, il y a cinq points, donc les quatre équipes immergées dans ce combat ont de réelles options pour se frayer un chemin vers la première en playoffs.

Leganés, qui a disputé quatre matches sans perdre, mais trois avec un nul, reçoit un Logroñés qui visite Butarque avec l’obligation de marquer pour tenter de sortir de la relégation.

A Montilivi, il y aura un duel de haut vol. Gérone et Sporting de Gijón, à égalité de points, se croisent conscients de l’importance d’une victoire contre un rival direct pour la promotion, compte tenu notamment du harcèlement du Rayo, qui pour ne pas être relégué de ce combat ne vaut que gagner le derby de Madrid contre Fuenlabrada avec les devoirs faits.

Ponferradina, huitième, a été laissée sans options, ayant eu une excellente saison, obtenant la permanence plusieurs jours à l’avance. Cette semaine, ils affrontent Castellón, qui est au bord de la relégation et plongé dans une séquence de trois défaites sans victoire, mais cette journée aura la chaleur de quelques supporters dans ses tribunes.

Lugo se bat aussi pour sortir de cette descente, qui est en chute libre et très touchée émotionnellement après seize jours sans célébrer de victoire. Il est à quatre points du salut et tout autre chose que de gagner un Mirandés déjà sauvé réduirait considérablement ses chances de permanence. La bonne chose pour l’équipe galicienne est que vous pouvez également sentir le souffle de quelques fans à l’Anxo Carro.

Plus optimiste est Sabadell, en déclin mais qui ne reçoit un Tenerife que six points au dessus et qui a besoin d’une victoire pour certifier une permanence qui, en cas de non-victoire, pourrait être compliquée.

C’est ce qui arrive à Saragosse, dont l’irrégularité le fait beaucoup souffrir sans finir de se détacher d’une descente qu’il voit de côté à trois points. Ce jour-là, il prend l’avion pour affronter l’UD Las Palmas, qui une fois sauvé continue avec l’inconnu Pepe Mel le locataire du banc renouvellera ou sera un autre technicien la saison prochaine.

La journée se termine par le match entre Oviedo et Málaga au Carlos Tartiere. L’équipe asturienne, six points au-dessus de la relégation, est à la recherche d’une victoire qui assurera sa pérennité afin de ne pas passer par des difficultés lors de matches successifs alors que l’équipe andalouse, au milieu du tableau, a entamé le compte à rebours pour clôturer un parcours insipide. sans objectifs tangibles.

Programme du jour 39

Vendredi 14 mai

21.00 Espanyol – Carthagène

Samedi 15 mai

16h00 Castellón – Ponferradina

18h30 Lugo – Mirandés

21h00 Almeria – Albacete

Las Palmas – Saragosse

Dimanche 16 mai

14h00 Sabadell – Ténérife

16h00 Fuenlabrada – Rayo Vallecano

21h30 Majorque – Alcorcón

Leganés – Logroñés

Lundi 17 mai

19h00 Oviedo – Malaga

21h00 Gérone – Sporting de Gijón.