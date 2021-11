Majorque est muette sur l’enquête Sarver

05/11/21 à 13:26 CET

Les Majorque a refusé de commenter l’enquête ouverte par le NBA sur la conduite de son propriétaire Robert Sarver après la parution de ESPN entretiens avec 70 employés de la Soleils phénix. Les personnes interrogées par les médias américains décrivent un lieu de travail parfois racisme et sexisme toxiques et hostiles pendant les 17 ans de mandat de Sarver à Phoenix. Le club des Baléares a gardé un silence scrupuleux sur les accusations portées contre son actionnaire maximum ; ni les managers ni l’entraîneur de l’équipe première Place Luis García avoir exprimé une opinion.

L’histoire de Majorque Au cours des cinq dernières années, elle a été étroitement liée à son principal actionnaire, qui détient également la Soleils phénix de la NBA. Depuis son arrivée au club des Baléares, en janvier 2016, Sarver et le reste des actionnaires ils ont investi environ 50 millions d’euros pour sauver le club de l’insolvabilité économique dans laquelle il se trouvait, et le placer dans la Première division du football espagnol après plusieurs promotions consécutives.

La NBA a ouvert une enquête sur l’associé directeur des Suns, Robert Sarver, après des allégations de culture toxique sur le lieu de travail, notamment de misogynie et son utilisation d’un langage et d’insultes racistes. pic.twitter.com/ayCx8KRxa8 – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 4 novembre 2021

Le financier de Tucson (Arizona) est venu à Majorque après avoir échoué à acheter l’équipe écossaise Club de football des Rangers. L’argent rejeté par le club britannique -20 millions d’euros- a servi à acquérir la majorité des parts d’une Majorque qui se débattait alors dans une crise interne majeure. Les différends entre les anciens propriétaires de l’entité majorquine n’étaient pas seulement débattus dans les conseils d’administration, mais aussi réglés devant les tribunaux.

Kohlberg, Díaz et Ortells, cadres supérieurs

Sarver Il a mis fin à cette période mouvementée dans l’entité des Baléares en appliquant un plan de réorganisation rigoureux, qui s’est conclu cette année par le règlement d’une dette historique -27 millions d’euros- avec les créanciers et le Trésor qui a contraint le club à déposer le bilan en juin 2010. . « Affaires comme d’habitude« (business comme toujours), était l’une des phrases préférées de l’ancien PDG Maheta Molango, embauché par Sarver, qui ne voyage pas très souvent Majorque. Il a délégué la gestion au président et actionnaire, l’ancien joueur de tennis américain Andy Kohlberg et les gérants espagnols Alphonse Diaz et Pablo Ortells.

L’équipe dirigée par Luis García Plaza est située au milieu de la table et compte des joueurs de qualité éprouvée, parmi lesquels les Japonais. Prends du kubo et le sud-coréen Kang dans lee– défendre la permanence dans la catégorie la plus élevée du football espagnol. Lors des deux dernières visites de Sarver à l’île, le Majorque a subi des défaites distinctes, avant la Real Madrid (6-1) au stade Santiago Bernabeú, et devant le Osasuna (2-3) à Son Moix.

Il souffre avec son équipe, mais il savoure aussi, comme il l’a démontré lors de la soirée de la dernière promotion à Première du vermillon. Sarver a publié sur les réseaux sociaux une photographie sur laquelle il pose avec un torse nu, une écharpe et un collier avec l’écusson du club des Baléares.