Majorque et Celta cherchent à se démarquer de la descente à Son Moix

09/12/2021 à 21h00 CET

Majorque et Celta Ils chercheront ce vendredi à Son Moix à ajouter les points qui les éloignent de la zone de relégation avec sensations très différentes après la surprenante victoire des Baléares au Wanda Metropolitano contre l’Atlético de Madrid et la défaite à domicile des Vigo contre Valence.

Le vermillon affrontera le choc dans le but d’ajouter sa première victoire à domicile ces deux derniers mois après avoir battu (1-0) Levante le 2 octobre.

Jusqu’à présent, seul Osasuna a gagné à Palma ; L’équipe de Luis García Plaza a signé les tables de son stade contre le Betis, Villarreal, Séville, Elche et Getafe.

Les majorquinistes espèrent que le triomphe de la Wanda marque un tournant dans la carrière de l’équipe, qui a célébré l’exploit en invitant les fans à assister à une séance d’entraînement cette semaine pour la première fois depuis le début des restrictions pandémiques.

García Plaza a toutes ses troupes pour recevoir le Celta, à l’exception des blessés Dominic Greif, Antonio Raillo, Mattew Hope, Amath Ndiayé et Lago

Ils ont récupéré Salva Sevilla et Pablo Maffeo, et c’est sans doute le milieu de terrain ghanéen Idrissu Baba.

L’entraîneur madrilène devra décider d’inclure ou non Take Kubo, qui a marqué le but vainqueur à Madrid, et Kang-in Lee, l’un des footballeurs les plus en forme de l’équipe, dans le onze de départ.

García Plaza a déclaré que les deux footballeurs sont compatibles sur le terrain, bien qu’il ait également précisé que cela obligerait à des ajustements tactiques qui ne sont pas toujours faciles à gérer.

Le match de Majorque servira à mesurer la dépendance du Celta vis-à-vis de son meilleur buteur, Iago Aspas. Sans lui, l’équipe galicienne n’a ajouté que neuf points sur 51 possibles au cours des trois dernières années.

Le football Celta tourne autour de lui, et pas seulement à cause de ses buts. Le choc contre Valence l’a encore montré. Sans Aspas sur le terrain, l’équipe de Coudet n’a guère créé de danger avec une paire de centres latéraux.

A sa perte il faut ajouter celle du capitaine Hugo Mallo, qui ne se remet toujours pas des douleurs lombaires qui l’ont obligé à s’arrêter alors qu’il allait mieux. L’ailier était une autre des ressources offensives d’Eduardo Coudet, qui ramènera l’international péruvien Renato Tapia dans le onze pour donner plus de muscle au milieu de terrain.

Avec le Brésilien Galhardo sortant d’une blessure et l’Argentin Augusto Solari dans la partie médicale en raison d’une déchirure fibrillaire de l’aponévrose plantaire du pied droit, les options qui s’offrent au technicien céleste sont de changer de bagues pour Cervi jouer avec Nolito à gauche ou faire avancer la position de Fran Beltrán pour compléter la ligne de trois milieux de terrain qui agiraient derrière Santi Mina et Brais Méndez.

Les files d’attente probables

Majorque : Reine; Maffeo, Russo, Valjent, Costa ; Antonio Sánchez, Baba, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez ; Kang-in Lee et Angel.

Celtique: Dur; Kevin Vázquez, Aidoo, Araujo, Javi Galán ; Mur; Beltrán, Denis Suárez, Cervi; Brais Méndez et Santi Mina.

Arbitre: Díaz de Mera Escuderos (Comité Castille-La Manche).

Stade: Ce sont des Moix.

Heure: 21h00.