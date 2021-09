Majorque et Osasuna demandent réparation à Son Moix

25/09/2021 à 19:58 CEST

Sport.es

Majorque et Osasuna Ils tenteront de tourner la page ce dimanche à Son Moix après leurs défaites respectives et douloureuses de la dernière journée contre le Real Madrid (6-1) et le Real Betis (1-3) avec une victoire qui aurait des effets apaisants pour deux équipes situées dans le milieu de tableau après avoir ajouté les mêmes points (8) dans la section initiale de LaLiga.

L’équipe des Baléares, secouée au Bernabeú, cherche du soulagement dans son stade où elle n’a perdu aucun match après la victoire contre elle Espanol (1-0) et fait match nul contre Bétis (1-1) et Villarréal (0-0).

Place Luis García ne pourra pas compter sur les centrales Antonio Raillo et Alexandre Sedlar ni avec le côté Pablo Maffeo, tous ceux blessée de considération différente, une circonstance qui l’obligera à improviser un bloc défensif, comme cela s’est déjà produit lors des deux derniers matchs.

Dans cette démarcation, l’entraîneur madrilène tente de récupérer l’Argentin Franco Russo, qui a “50 pour cent de chances d’être convoqué”, a-t-il déclaré. Place García. Les Japonais seront également bas Prends du kubo, qui a souffert d’une gêne au genou contre Madrid et a été remplacé en seconde période. Le footballeur japonais a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux qu’il resterait “un certain temps” loin du terrain.

L’entraîneur majorquin récupère, en revanche, le milieu de terrain ñigo Ruiz de Galarreta et vers l’avant Ange Rodriguez, qui cette semaine ont repris l’entraînement avec leurs coéquipiers. Il est probable que le onze vermillon contre l’équipe navarraise enregistrera plusieurs changements par rapport à celui qui a été battu à Madrid. Le défenseur Jaume Costa, les milieux de terrain Baba Idrissu, Dani Rodriguez et Sauvez Séville, et l’attaquant Fer Enfant sont décrits comme des titres.

Il a tous les chiffres pour répéter le sud-coréen dans le titre Kang dans lee, auteur du seul but de la nuit fatidique du Bernabeú et joueur le plus remarquable des rangs des Baléares. Les Majorque-Osasuna se jouera à deux heures de l’après-midi, comme ce fut le cas lors de la visite de Villarreal, et la capacité de Son Moix a été étendue à 13.163 spectateurs, le chiffre le plus élevé de la saison.

Osasuna a pour objectif de retrouver le chemin du triomphe, après la défaite contre le Betis, en un stade dans lequel il n’a plus gagné depuis plus de 15 ans. L’équipe rouge fait face au défi historique de gagner dans un stade maudit dans lequel l’équipe navarraise a pris les trois points pour la dernière fois le 23 avril 2006. Osasuna a gagné dans les deux départs (Cádiz et Alavés) qu’il a eu cette saison.

l’entraîneur d’Osasuna, Jagoba Arrasate, espère que son équipe ne commettra plus d’erreurs afin d’être « plus compétitif et ainsi pouvoir obtenir un bon résultat à l’extérieur & rdquor ;. “J’attends avec impatience Majorque au début de la Ligue, où à domicile, c’est une équipe très compliquée et pour laquelle il est très difficile de se créer des occasions. Si vous le laissez courir, il vous tue, a prévenu Arrasate lors d’une conférence de presse des dangers de son prochain rival.

Tout indique que l’entraîneur d’Osasunista effectuera des rotations dans différentes positions afin de ne pas charger les jambes des joueurs qui jusqu’à présent ont été choisis lors des premières journées de championnat. Manu Sanchez laisserait son poste à un Côte qui a réalisé une bonne pré-saison, tandis que le capitaine Oier Sanjurjo pourrait entrer par Moncayola.

Balayez-vous ne pourra toujours pas compter sur Avant Budimir. L’ancien joueur de Majorque continue de se remettre de son malaise au pubis et il faudra attendre encore une semaine pour revoir le Croate avec l’élastique rouge.

Compositions probables :

Majorque: Reine; Sastre, Valjent, Oliván, Costa ; Kang In Lee, Baba, Salva Sevilla, Dani Rodriguez; Lago Junior et Fer Niño.

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Côte ; Torro; Torres, Oier, Darko, Rubén García; Kike Garcia.

Arbitre: Miguel Ángel Ortiz Arias (C. Madrileño)

Stade: Visitez Majorque Stadi.

Heure: 14h00.