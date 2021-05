Majorque, premier territoire européen à éradiquer le frelon asiatique

19/05/2021 à 09h03 CEST

Majorque est définitivement devenue le premier territoire de toute l’Europe à éradiquer le dangereux frelon asiatique, répandu dans presque toute l’Espagne. Si cette possibilité était déjà avancée à la fin de l’année dernière, les autorités insulaires viennent de confirmer que l’espèce a été officiellement éradiquée dans l’archipel. Aucun nouveau nid n’a été localisé depuis plus de deux ans, malgré le fait que les pièges sont toujours actifs et que la vigilance est maintenue. Comment a-t-il été possible de se débarrasser de cette espèce envahissante agressive? L’expérience développée sur cette île peut servir d’exemple pour combattre la guêpe tueuse, comme on l’appelle aussi.

Le dernier nid de cette espèce à Majorque, la seule île de l’archipel où elle avait été détectée, a été localisé en juillet 2018. Depuis lors, bien que le système de piégeage ait été maintenu, sa présence n’a plus été détectée. l’Ile. Au total, 32 nids ont été localisés et détruits et 89 spécimens ont été capturés.

Le ministre de l’Environnement, Miquel Mir, attribue le succès de l’élimination de cette espèce envahissante «à un grand effort et l’énorme tâche de coordination»De tous les acteurs impliqués. Par ailleurs, il a également souligné «la grande pertinence de la participation citoyenne dans cette grande réussite collective».

En ce sens, il a expliqué qu’une bonne partie de la les avis permettant de localiser les nids proviennent directement du public. Ainsi, des organisations telles que le 112, le COFIB ou l’application Vespapp, développée par l’Université des Îles Baléares (UIB) ont également joué un rôle clé dans l’éradication de l’espèce. Le doctorat en biologie de l’UIB Mar Leza a souligné que quelque 1 200 avis ont été reçus via l’application.

Le chef du service de protection des espèces, Ivan Ramos, a souligné, pour sa part, que parmi les raisons pour lesquelles ce succès peut s’expliquer, il faut en mentionner plusieurs. Ainsi, par exemple, il a dit que il a commencé à agir presque immédiatement depuis la détection de l’espèce, en 2015, dans la zone du Mirador de ses Barques, à Sóller.

La stratégie esquissée visait à détecter et enlever tous les nids et l’élimination a été effectuée, principalement, la nuit, afin de garantir que tous les spécimens se trouvaient à l’intérieur.

La priorité absolue a été donnée à retrait du nid avant l’apparition de la race reproductrice et les pièges et attractifs les plus efficaces ont été acquis pour optimiser la capture des spécimens et l’emplacement des nids.

Pour le placement des pièges, l’emplacement des nids des saisons précédentes a été pris en compte, ainsi que les voies d’expansion possibles, telles que les vallées et les ruisseaux.

Ramos a également cité, comme facteur clé, la piégeage de ressort, qui a permis l’élimination des reines fondatrices, empêchant ainsi une nouvelle expansion de l’espèce. La température et l’humidité auraient pu rendre l’expansion difficile.

Enfin, il a fait allusion à l’insularité comme facteur clé en faveur de l’éradication de l’espèce, car ce fait permet d’éviter des entrées continues, comme c’est le cas dans le reste de l’État.

De son côté, la technicienne COFIB, Gabriela Picó, a rappelé que le travail de terrain pouvait être réalisé grâce au financement apporté par le Fonds de Garantie Agricole et Pêche (FOGAIBA) à travers le Programme de Développement Rural (PDR). Il a également souligné l’énorme défi de faire face à la présence d’une espèce jusqu’alors inconnue.

«Pour atteindre ces résultats, il était essentiel de concevoir de nouveaux protocoles de contrôle adaptés à l’évolution de la situation dans laquelle nous nous trouvions, en les modifiant continuellement au fur et à mesure que nous en apprenions davantage sur l’espèce et gagnions de l’expérience sur le terrain», a-t-il expliqué.

Pour cette raison, trois protocoles ont été développés: un pour le piégeage, un pour la recherche de nids et un dernier pour le retrait de ces nids.

Le ministre Mir a rappelé, pour sa part, que “Nous avons éradiqué l’espèce, mais pas la menace” et a souligné que cela peut être réintroduit dans l’archipel.

L’intention du ministère, a-t-il dit, est de passer à une nouvelle phase dans laquelle l’accent sera mis sur la prévention et la surveillance. En ce sens, un réseau de biosécurité sera mis en place avec de nouveaux points de contrôle qui comprendront des ports et des aéroports, principaux points d’entrée des espèces envahissantes dans l’archipel.

«Nous sommes conscients que la guêpe asiatique continue de grimper dans la péninsule et que si elle est venue une fois, elle peut en venir une autre ». Et il a ajouté: “Vous ne pouvez pas baisser votre garde et nous devons nous préparer à une éventuelle réapparition de cette ou d’autres espèces exotiques envahissantes.”

Le frelon asiatique a été introduit en France en 2004 et a été la première invasion réussie d’une guêpe en Europe. En Espagne, il a été détecté pour la première fois en 2010, en particulier dans la ville navarraise d’Amaiur. En octobre 2015, sa présence à Majorque a été confirmée et un nid a été retiré, à Sóller.

En 2016, neuf nids ont été détectés dans les communes de Sóller, Deià, Fornalutx et Bunyola. L’année suivante, la présence de l’espèce atteint son plus haut sommet, avec 21 nids détecté dans les communes de Sóller, Deià, Fornalutx, Bunyola, Valldemossa, Esporles, Santa Maria, Lloseta et Escorca. En 2018, en revanche, et après le développement de la campagne, un seul nid a été détecté, à Sóller. Depuis, leur présence n’a plus été détectée.

Le nombre de pièges a varié au fil des ans, parallèlement à l’expansion de l’espèce. Ainsi, en 2016, 67 ont été installés, tandis que l’année suivante, le chiffre est passé à 250. 2018 et 2019 ont été les années avec le piégeage le plus élevé, avec respectivement 582 et 576 pièges. Enfin, en 2020, il y en avait 280.

Cela peut vous intéresser: La “ guêpe tueuse ” se propage en Espagne à grande vitesse