Majorque revient à Primera!

18/05/2021

Act. Le 19/05/2021 à 00:55 CEST

Retour en Première Division sans marcher sur l’herbe. Majorque avait besoin d’un trébuchement d’Almería et c’est comme ça que c’était. La boîte Almeria s’est écrasée à Carthagène et a servi de plateau à la promotion directe vers la boîte vermillon, qui revient dans la catégorie la plus élevée du football espagnol juste une saison après la relégation.

Une belle saison pour un Majorque qui s’est battu pendant de nombreuses semaines aux côtés de l’Espanyol pour la direction de la Smartbank League et qui atteindra enfin l’objectif. L’équipe vermillon suivra les mêmes étapes que l’équipe bleue et blanche: retournez à First un an plus tard.

Majorque joue demain à Tenerife à partir de 21h30, mais elle le fera en sachant qu’elle est déjà une équipe de première division.