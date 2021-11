« Majorque serait trop petite pour moi, j’ai des ambitions qui ne seraient pas possibles là-bas »

11/03/2021 à 21:17 CET

Redaction

Le rappeur majorquin, Josep Miquel Arenas, mieux connu sous le nom de Valtònyc, a offert une interview au digitalVilaweb dans lequel il déclare que « Majorque Il se ferait petit et en ce moment il a beaucoup d’ambitions qui ne seraient pas possibles là-bas ». Il affirme qu’il peut actuellement « mobiliser plus de monde » qu’en 2018, lorsque l’arrêt de la Cour suprême est sorti, même s’il est franc : « Je dois en profiter. Malgré le fait que je sois libre, on ne peut pas se détendre : la liberté d’expression est un droit qu’il faut récupérer ».

Concernant les critiques reçues au cours de ces journées, Valtònyc déclare que « Certaines personnalités qui se prétendent républicaines et internationalistes ont voulu minimiser et ridiculiser ce qui s’est passé, mais personnellement cela ne me touche pas. Je sais qu’elles sont le résultat d’un cancer qui existe au sein du mouvement, qui s’appelle la partisanerie. défendre leur équipe de football pour les déclarations que j’ai faites qui ont agacé. Et ils ont le droit « .

Le chanteur se réjouit qu' »ils aient réussi à ce qu’en Belgique personne ne puisse aller en prison pour ce qui dans l’État espagnol a conduit quinze rappeurs à être condamnés » et ajoute qu’ils auraient pu profiter de ce qui leur est arrivé. « pour déstabiliser un peu plus l’Espagne », même s’il estime que cela ne l’a pas intéressé ».

Il se souvient aussi Pablo Iglesias et Podemos : « C’est dommage, car un rappeur de vingt-sept ans, avec ses avocats, a réussi à changer une loi dans un pays étranger et à faire de la politique tangible, alors qu’ils n’ont pas réussi à renverser la loi bâillon ou la réforme du travail tout en ils étaient au gouvernement et ils ont promis de prendre d’assaut le ciel ».

Défend que Non seulement ils ne l’extraderont pas, mais « ils m’ont utilisé pour apporter des améliorations à leur société ». Ainsi, son objectif est désormais « de passer à l’attaque et de me mettre en phase avec les entités et organisations du pays qui veulent s’ajouter de manière tangible à la défense de la liberté d’expression ».