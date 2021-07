Majorque signe avec Footprint un accord de parrainage mondial avec Phoenix Suns et Phoenix Mercury

Real Mallorca partagera le parrainage avec Phoenix Suns (NBA) et Phoenix Mercury (WNBA) dans le cadre d’un accord mondial avec Footprint, en engagement pour l’Environnement et la Planète.

Footprint est une entreprise de fabrication de technologie de fibre végétale dont la mission est de collaborer activement pour avoir une planète plus saine en offrant une alternative naturelle.

Robert Sarver est le principal actionnaire du RCD Mallorca et des Phoenix Suns (actuel finaliste NBA) et de Phoenix Mercury de la WNBA : « Il était important pour nous de trouver un partenaire qui aurait un impact positif sur notre environnement. L’Américain prétend que “Footprint est un leader mondial et avec cet accord, nous mobiliserons à la fois les partenaires et les fans pour conduire à un changement systématique.“.

Pour sa part, Alfonso Díaz, PDG de Real Mallorca, considère “Cet accord est très important, c’est un mécénat qui vise à avoir un impact positif sur notre Environnement et cela va dans la ligne stratégique du club de réduire l’utilisation du plastique”.

Footprint sera présent au Visit Mallorca Estadi dans le VIP Corner et dans les supports publicitaires: tableaux d’affichage vidéo, panneaux d’affichage, LED publicitaires, toile extérieure, ainsi qu’à la Cité sportive Antonio Asensio de Son Bibiloni.