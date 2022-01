Majorque vs Barcelone, La Liga : actualités de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

RCD Mallorca (15e, 20pts) vs FC Barcelona (7e, 28pts)*

*Points et positions au moment de la rédaction le samedi

Compétition/Journée: 2021-22 Liga, 19e journée

Outs et doutes de Barcelone: Sergiño Dest, Dani Alves, Jordi Alba, Alejandro Balde, Gavi, Philippe Coutinho, Ez Abde, Ousmane Dembélé (sort – Covid-19), Sergio Busquets (sort – suspension), Martin Braithwaite, Sergi Roberto, Ferran Torres, Ansu Fati , Pedri, Memphis Depay (sort – blessure), Yusuf Demir (sort – personnel)

Majorque Outs & Doutes: Takefusa Kubo, Aleksander Sedlar, Jaume Costa, Iñigo De Galarreta, Ángel Rodríguez, Dominik Greif, Joan Sastre, Jordi Mboula, Lago Júnior, Matthew Hoppe, Salva Sevilla, Antonio Raíllo (sort)

Date/Heure: dimanche 2 janvier 2022, 21h CET/WAT (Barcelone et Nigeria), 20h GMT (Royaume-Uni), 15h HE, 12h PT (USA), 1h30 IST (Inde, lundi)

Lieu: Visitez le stade de Majorque, Palma de Majorque, Espagne

Arbitre: Antonio Mateu Lahoz

VAR: Ricardo De Burgos Bengoetxea

Comment regarder à la télévision: Non disponible (États-Unis, Canada), LaLigaTV (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), MTV (Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+ (États-Unis), LaLigaTV (Royaume-Uni), autres

Après une pause de 10 jours et une épidémie de Covid-19 au sein de l’équipe, Barcelone revient à l’action pour le premier match de 2022 alors qu’elle se rend à Palma de Majorque pour affronter Majorque au stade anciennement connu sous le nom de Son Moix.

Le résultat et la performance contre Séville lors du dernier match de 2021 ont créé de nombreuses raisons d’être optimiste quant aux troupes de Xavi, mais la variante Omicron avait d’autres idées et a détruit une équipe déjà épuisée avant ce qui sera un mois de janvier chargé pour les géants catalans.

Entre le virus, les suspensions et les blessures, le Barça manquera un total étonnant de 16 joueurs pour le match de dimanche et mettre sur le terrain une équipe capable de gagner sera déjà un gros défi. Attendre une belle performance et une grosse victoire même contre un candidat à la relégation n’est pas du tout réaliste, et trois points seront déjà plus que suffisants dans des circonstances aussi folles.

Mais Majorque traverse elle-même une grande épidémie de Covid et manquera pratiquement tous ses meilleurs joueurs pour celui-ci, et ils feront de leur mieux pour conserver un match nul et peut-être remporter une improbable victoire au compteur si le Barça ne pas une bonne nuit sur le ballon.

Dansons pour la première fois cette année. Avec masques et distanciation sociale bien sûr. Je ne peux pas me permettre plus de points positifs pour le moment.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Piqué, Eric, Mingueza ; Nico, F. De Jong, Puig ; Akhomach, L. De Jong, Jutglà

Majorque (4-2-3-1): Reine; Maffeo, Russo, Valjent, Oliván ; Baba, Battaglia ; Sanchez, Lee, Rodriguez; Prats

PRÉDICTION

Aussi affaibli que soit le Barça pour celui-ci, il en va de même pour Majorque et nous devrions encore trouver un moyen de gagner celui-ci : 2-0 aux bons.